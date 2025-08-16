В Китае предположили, когда Европа ослабит санкции против России

Европейский союз ослабит санкции в отношении России вслед за Соединенными Штатами, такое мнение высказал директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй. Комментируя итоги переговоров президентов России и США на Аляске, он констатировал, что европейские страны больше не способны сохранять дипломатическую отстраненность, передает ТАСС.

Западные санкции и дипломатическая отстраненность от России не могут больше продолжаться, следовательно, когда США пройдут этот этап, Европа постепенно смягчит свою позицию и нормализует отношения с Россией, — убежден Ван Ивэй.

Профессор добавил, что сегодня Европа маргинализирована в международных отношениях. Она больше не имеет стратегической автономии. При этом Украину Ван Ивэй назвал «пешкой Запада».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США могут заняться вопросом ужесточения санкций против России и ее торговых партнеров. По его словам, этим власти займутся не ранее чем через две-три недели.