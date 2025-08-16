Восьмилетняя девочка задонатила блогерам сотни тысяч рублей без разрешения В Китае девочка перевела на подарки блогерам более 700 тысяч рублей

Жительница китайского поселка Гайцзыкум обратилась в полицию после того, как обнаружила исчезновение 71 803 юаней (около 780 тыс. рублей) с семейного счета, сообщает qq.com. Расследование показало, что ее восьмилетняя дочь, увлекшись стримами популярного блогера, тайно переводила деньги на платформе, покупая дорогие цифровые подарки для создателей контента. Девочка смогла получить доступ к средствам, подсмотрев пароли, которые родители использовали для онлайн-платежей.

Когда я увидела, сколько потратил мой ребенок, почувствовала, будто небо обрушилось на землю. Эти деньги дались нам тяжелым трудом, — рассказала мать девочки.

Правоохранители связались с администрацией платформы и добились полного возврата средств. В итоге транзакции признали незаконными из-за возраста ребенка.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники похитили более 150 тысяч рублей у 11-летнего геймера — любителя Roblox, воспользовавшись его доверием к популярной блогерше Юлии Квинке. Со школьником связался аферист под видом блогерши.