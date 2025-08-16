Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

«Спартаку» оказался не нужен лучший бомбардир

ХК «Спартак» заявил, что отказывается от своего лучшего бомбардира Голдобина

Николай Голдобин Николай Голдобин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Московский хоккейный клуб «Спартак» принял решение о выставлении своего нападающего Николая Голдобина на драфт отказов, сообщила пресс-служба команды. Таким образом, в течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги может заявить о своем интересе к игроку.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин помещен в список отказов КХЛ. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе, — сказано в сообщении.

В минувшем сезоне Голдобин продемонстрировал впечатляющую результативность, став лучшим бомбардиром «Спартака» второй сезон подряд. В регулярном чемпионате он отметился 21 забитым голом и 34 голевыми передачами, а в розыгрыше Кубка Гагарина набрал 12 очков (3 гола и 9 ассистов).

Ранее хоккейный клуб «Динамо» Москва объявил о подписании годичного контракта с нападающим Никитой Гусевым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, игрок до этого установил рекорд лиги, набрав 89 очков (голы + передачи) в 68 матчах регулярного чемпионата сезона-2023/24.

Также на официальном сайте НХЛ был опубликован рейтинг самых перспективных игроков «Монреаль Канадиенс», где первое место занял 19-летний российский форвард Иван Демидов. Молодой хоккеист был выбран клубом под пятым номером на драфте-2024.

