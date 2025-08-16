«Спартаку» оказался не нужен лучший бомбардир ХК «Спартак» заявил, что отказывается от своего лучшего бомбардира Голдобина

Московский хоккейный клуб «Спартак» принял решение о выставлении своего нападающего Николая Голдобина на драфт отказов, сообщила пресс-служба команды. Таким образом, в течение 48 часов любой клуб Континентальной хоккейной лиги может заявить о своем интересе к игроку.

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин помещен в список отказов КХЛ. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе, — сказано в сообщении.

В минувшем сезоне Голдобин продемонстрировал впечатляющую результативность, став лучшим бомбардиром «Спартака» второй сезон подряд. В регулярном чемпионате он отметился 21 забитым голом и 34 голевыми передачами, а в розыгрыше Кубка Гагарина набрал 12 очков (3 гола и 9 ассистов).

