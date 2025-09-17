Российский танкист обманул противника и в одиночку вывел машину из-под огня

Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Берсерк из бригады имени Александра Невского рассказал РИА Новости, как в одиночку эвакуировал подбитую машину с поля боя, проявив хитрость и хладнокровие. Летом 2024 года его экипаж попал под атаку украинского дрона. При смене позиции двое членов экипажа получили ранения и потеряли сознание.

Офицер эвакуировал товарищей и лично занял место механика-водителя. В этот момент в корму танка врезался вражеский FPV-дрон. Осознавая, что противник может вести радиоперехват, командир пошел на хитрость. Он сообщил в эфире, что танк горит, и ложным сообщением ввел врага в заблуждение.

Было подозрение, что нас прослушивают. Это, скорее всего, даже помогло. Противник перестал торопиться, и я в эти доли секунды увел машину, — рассказал Берсерк.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике российский военнослужащий с позывным Спартанец под Красноармейском в одиночку вступил в бой с группой из четырех украинских диверсантов. В результате схватки двое противников были взяты в плен, а еще двое — ликвидированы.