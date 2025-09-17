Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 сентября 2025 года

Каждый новый день наполнен важными событиями, памятными датами и необычными праздниками. Многие задаются вопросом: какой сегодня день, что он значит для истории, культуры, религии и общества? 17 сентября 2025 года не исключение. Сегодня отмечаются профессиональные и международные даты, веселые и кулинарные праздники, а также значимые события церковного календаря. Давайте подробнее разберемся, какие праздники отмечают 17 сентября, что произошло в разные годы и кто родился в этот день.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

Если вас интересует, что отмечают сегодня в России и мире, то 17 сентября знаменует сразу несколько профессиональных и международных праздников.

День HR-менеджера

17 сентября — профессиональный праздник специалистов по управлению персоналом. В современном мире HR-менеджеры играют ключевую роль в подборе сотрудников, формировании корпоративной культуры и развитии компаний. Для многих предприятий это незаменимые люди, ведь именно они помогают раскрывать потенциал каждого работника.

День школьного рюкзака

Еще один необычный, но уже ставший традиционным праздник. День школьного рюкзака напоминает о том, что школьная жизнь полна открытий, знаний и радостных встреч. В некоторых странах дети украшают свои ранцы, проводят конкурсы и показывают самые необычные варианты школьных сумок.

Международный день безопасности пациента

Эта дата учреждена Всемирной организацией здравоохранения. Цель — привлечь внимание к вопросам качества медицинской помощи, снизить количество ошибок и защитить пациентов от рисков. Сегодня во многих странах проходят конференции, семинары и просветительские акции.

Праздники и памятные даты 17 сентября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

День тур-менеджера

Праздник для тех, кто помогает людям отправляться в путешествия. Тур-менеджеры организуют отдых, продумывают маршруты, подбирают гостиницы и экскурсии. В их руках — эмоции и впечатления туристов, а значит, и радость тысяч людей.

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат есть и забавные, кулинарные и культурные поводы.

День разговоров с городом

Необычный праздник, когда люди мысленно или вслух обращаются к своему городу. Его цель — напомнить каждому о ценности родных улиц, истории и архитектуры.

День запеченного в тесте яблока

Кулинарный праздник, который объединяет любителей сладкой выпечки. Запеченные яблоки в тесте — символ домашнего уюта, детства и тепла. В этот день многие готовят любимое блюдо по семейным рецептам.

17 сентября — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

День игры шаффлборд

Шаффлборд — старинная настольная и напольная игра, популярная в Европе и США. В честь этой даты проводятся турниры и дружеские матчи.

День сэндвича «Монте-Кристо»

Этот сэндвич сочетает в себе мясо, сыр и хрустящий хлеб. 17 сентября гурманы во многих странах готовят его по классическим и авторским рецептам.

Если вас интересуют необычные праздники в мире, то сегодняшний день богат на интересные традиции.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих дата имеет особое значение, ведь 17 сентября связано с несколькими важными событиями церковного календаря.

Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Эта икона считается защитницей от пожаров и молний и является покровительницей сотрудников МЧС России.

День памяти священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их Христодулы.

День памяти пророка Моисея Боговидца, одного из величайших пророков Ветхого Завета.

Икона «Неопалимая Купина» Фото: German Rovinskiy/Global Look Press

Памятные даты и события: что произошло 17 сентября в разные годы

История хранит множество фактов, связанных с этим днем. Вот какие исторические события вспоминают сегодня.

1809 год. Был подписан Фридрихсгамский мирный договор между Россией и Швецией, который официально завершил последний конфликт в серии русско-шведских войн и утвердил автономный статус Великого княжества Финляндского в составе России.

1922 год. В эфир впервые вышло «Радио Москва», начав свою историю с первого в стране радиоконцерта, что положило начало регулярному отечественному радиовещанию.

1932 год. По инициативе Максима Горького в Москве был учрежден Литературный институт, ставший уникальным учебным заведением для подготовки профессиональных писателей.

1941 год. В разгар Великой Отечественной войны в СССР введено всеобщее обязательное военное обучение (Всеобуч), чтобы подготовить население к обороне.

1955 год. Авиация США провела первый испытательный полет стратегического бомбардировщика NB-36 Crusader, на борту которого работал действующий ядерный реактор.

1991 год. После краха советского режима Генеральная прокуратура СССР официально прекратила уголовное преследование Александра Солженицына, после чего писатель смог вернуться на родину.

Эти даты показывают, какой сегодня день в России и мировой истории.

Александр Солженицын Фото: Marina Shimanskaya/Global Look Press

Кто родился и кто умер 17 сентября?

В этот день увидели свет или покинули его множество выдающихся личностей, чьи имена навсегда вписаны в историю науки и культуры.

Появились на свет:

Сергей Боткин (1832) — выдающийся русский медик, чьи революционные работы в области терапии заложили основы современной клинической медицины.

Константин Циолковский (1857) — гениальный самоучка, теоретик космонавтики и отец русской космической мысли, чьи труды предопределили будущее покорение космоса.

Владимир Меньшов (1939) — знаменитый советский и российский режиссер, актер и сценарист, народный артист РСФСР, подаривший миру кинокартину «Москва слезам не верит».

Владимир Меньшов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Покинули этот мир:

Фридрих Адольф Панет (1958) — немецкий ученый-химик, один из основоположников современной геохимии и ведущий специалист в области радиохимии.

Юрий Визбор (1984) — многогранный талант, культовая фигура советской авторской песни, а также актер, журналист и прозаик.

Владимир Басов (1987) — народный артист России, режиссер и актер, создавший множество харизматичных кинообразов.

Таким образом, праздники сегодня, 17 сентября, включают как официальные даты, так и необычные поводы для радости. Это прекрасный повод задуматься о прошлом, порадоваться настоящему и с надеждой смотреть в будущее.