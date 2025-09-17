Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 08:45

Оладьи с яблочным припеком и корицей! Тают во рту — рецепт идеального утра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи с яблочным припеком и корицей — это тот самый завтрак, который будит ароматом уютного утра! Нежные, пышные оладушки с сочными ломтиками яблок и тёплыми нотками корицы создают идеальное начало дня. Они тают во рту, дарят радость детям и взрослым, а готовятся настолько просто, что даже сонными руками получаются безупречно. Это блюдо, которое превращает обычный завтрак в маленький праздник.

Вам понадобится: 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 250 мл кефира, 1 ч. л. соды, 200 г муки, 1 яблоко, 1 ч. л. корицы, растительное масло для жарки. Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир, перемешайте. Всыпьте муку с содой, аккуратно замесите тесто консистенции густой сметаны. Яблоко нарежьте тонкими дольками. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, сверху утапливайте 2–3 дольки яблока в каждый оладушек. Посыпайте корицей сразу. Жарьте на среднем огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон. Подавайте со сметаной, мёдом или вареньем.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

оладьи
яблоки
завтраки
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.