Оладьи с яблочным припеком и корицей! Тают во рту — рецепт идеального утра

Оладьи с яблочным припеком и корицей — это тот самый завтрак, который будит ароматом уютного утра! Нежные, пышные оладушки с сочными ломтиками яблок и тёплыми нотками корицы создают идеальное начало дня. Они тают во рту, дарят радость детям и взрослым, а готовятся настолько просто, что даже сонными руками получаются безупречно. Это блюдо, которое превращает обычный завтрак в маленький праздник.

Вам понадобится: 2 яйца, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 250 мл кефира, 1 ч. л. соды, 200 г муки, 1 яблоко, 1 ч. л. корицы, растительное масло для жарки. Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир, перемешайте. Всыпьте муку с содой, аккуратно замесите тесто консистенции густой сметаны. Яблоко нарежьте тонкими дольками. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, сверху утапливайте 2–3 дольки яблока в каждый оладушек. Посыпайте корицей сразу. Жарьте на среднем огне под крышкой до румяной корочки с двух сторон. Подавайте со сметаной, мёдом или вареньем.

