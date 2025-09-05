Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака Мужчина в Нижнем Новгороде напал на девушку с отверткой ради кражи рюкзака

В Ленинском районе Нижнего Новгорода на 28-летнюю местную жительницу напали с отверткой, сообщили в региональном управлении МВД. 26-летний уже судимый мужчина подкараулил девушку у дома на улице Партизанской. Он потребовал от потерпевшей передать ему рюкзак.

Когда девушка начала кричать, нападавший нанес ей удары острым предметом в руку и живот, после чего скрылся с места преступления. Подозреваемый был задержан в короткие сроки после происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении.

Ранее в Башкирии напали на 85-летнего мужчину, которого облили кислотой. Инцидент произошел на улице 30 лет Победы. По словам очевидцев, две неизвестные женщины вылили на спину пожилого человека едкую жидкость. После нападения потерпевший смог самостоятельно добраться до дома и вызвать скорую медицинскую помощь.

До этого в Санкт-Петербурге на Гранитной улице мужчина совершил нападение на 73-летнего прохожего, избив его металлической тростью, которую отобрал у самого пенсионера. После этого злоумышленник начал повреждать припаркованные автомобили — разбивать стекла, деформировать капоты, открывать багажники и люки бензобаков. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали нарушителя.