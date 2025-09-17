Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 07:08

Владимир Меньшов: оскароносный классик русского кино

Владимир Меньшов Владимир Меньшов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Имя Владимира Меньшова навсегда вписано в золотую летопись отечественного кинематографа. Режиссер, чьи фильмы стали настоящим народным достоянием, и актер, наделенный неповторимым обаянием и глубиной, он прожил жизнь, целиком посвященную служению искусству. Его творческий путь — это история человека, который через личное усердие и безграничную любовь к кино сумел подняться от простого астраханского подростка до всемирно известного создателя картин, понятных и близких миллионам зрителей по всему миру. Полная биография Меньшова — это не просто перечень дат и проектов, а свидетельство эпохи, рассказ о том, как талант и упорство способны преодолеть любые преграды и создать произведения, которые продолжают жить и спустя десятилетия. Его наследие, увенчанное самой престижной кинематографической наградой, продолжает вдохновлять новые поколения зрителей и творцов.

«Москва слезам не верит»: история создания шедевра

Вторая режиссерская работа Меньшова стала не просто успешным фильмом, а настоящим культурным феноменом, навсегда изменившим его судьбу и судьбу всего советского кино. Картина «Москва слезам не верит», вышедшая на экраны в 1980 году, казалась руководству «Мосфильма» заурядной мелодрамой без особых перспектив. Ей прочили скромную судьбу и быстрое забвение. Однако судьба распорядилась иначе.

Зрительский отклик был ошеломляющим. История трех провинциальных девушек, приехавших покорять столицу, их надежд, разочарований, любви и дружбы оказалась невероятно созвучна миллионам людей по всей стране. Фильм побил все рекорды проката, а его фразы мгновенно разошлись на цитаты.

Успех был закономерным результатом кропотливой работы Меньшова. Он проявил себя как зрелый мастер, способный объединить в единое гармоничное целое блестящую игру разнохарактерных актеров — Вии Артмане, Алексея Баталова, Ирины Муравьевой, Раисы Рязановой и, конечно, своей супруги Веры Алентовой в роли Катерины. Режиссеру удалось создать удивительно точную и теплую атмосферу, где драматические повороты судьбы органично переплетались с легким юмором и жизненной мудростью.

Владимир Меньшов Владимир Меньшов Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Апофеозом признания стала не только Государственная премия СССР, но и высшая мировая награда — «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», которую картина получила в 1981 году. Эта победа стала триумфом не только для Владимира Меньшова, но и для всего советского кинематографа, доказав его мощь и универсальную человеческую ценность. Эта лента навсегда осталась визитной карточкой режиссера, главным делом его жизни.

Актерские работы: каким мы помним Меньшова перед камерой

Хотя всемирная слава пришла к Меньшову как к режиссеру, его актерский талант был не менее значимым и ярким. Актер Владимир Меньшов обладал уникальной способностью создавать цельные, запоминающиеся образы, наделенные внутренней силой, обаянием и интеллектом. Его кинодебют состоялся еще в 1971 году, и с тех пор он появлялся на экране в самых разноплановых амплуа. Зрители старшего поколения помнят его по ролям в таких картинах, как «Человек на своем месте» и «Последняя встреча», где он создавал образы волевых, принципиальных героев, наделенных чувством морального долга.

Особое место в его фильмографии занимает роль деда Василия в искрометной комедии «Любовь и голуби», которую он сам же и снял. Несмотря на то что это не главная роль, его персонаж — мудрый, ироничный и по-хорошему хитрый старик — стал одним из символов фильма.

В более поздний период жизнь Владимира Меньшова была неразрывно связана с активной актерской работой. Он блистательно вписывался в новые форматы, с успехом снимаясь в крупных телевизионных проектах и блокбастерах. Его роли в мистических триллерах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» в образе Гесера, могущественного и спокойного лидера Светлых сил, показали его способность быть убедительным в фэнтезийном жанре. А его работы в исторических сериалах «Брежнев» и «Екатерина» продемонстрировали глубинное понимание сложных политических фигур прошлого. Каждая его роль, будь то крупная или эпизодическая, была выверена до мелочей и несла на себе отпечаток его мощного творческого начала.

Владимир Меньшов, Вера Алентова, Юлия Меньшова с дочерью Таисией (слева направо) на премьере фильма «Экипаж» в Москве Владимир Меньшов, Вера Алентова, Юлия Меньшова с дочерью Таисией (слева направо) на премьере фильма «Экипаж» в Москве Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Говоря о семье Владимира Меньшова, невозможно не отметить его крепкий и долгий союз с выдающейся актрисой Верой Алентовой. Их творческий тандем стал одним из самых прочных и красивых в российском кинематографе. Вместе они прошли через всю жизнь, поддерживая друг друга в профессии и в личных начинаниях. Их дочь, Юлия Меньшова, пошла по стопам родителей, став известной телеведущей и актрисой.

Семья была для Владимира Валентиновича надежным тылом и источником вдохновения, а его уход в 2021 году стал огромной потерей не только для его близких, но и для всех почитателей его великого таланта. Жизнь и биография Меньшова — это пример беззаветного служения искусству, которое оставило после себя бесценные киноленты, продолжающие радовать и согревать зрителей.

Меньшов
кинорежиссёр
знаменитости
биографии
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
В Киргизии переименовали третий по величине город страны
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Россиянам дали важный совет по сбору трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.