Ушел из жизни актер из фильма «Танго над пропастью»

Скончался молдавский актер Валериу Цуркану, известный по фильму «Танго над пропастью», сообщает Noi. Причина и обстоятельства смерти не разглашаются.

Прощание с Цуркану состоится 17 сентября в театре «Сатирикус», где он служил с 2005 года. Похороны пройдут на кладбище Святого Лазаря в Кишиневе. Национальный театр «Сатирикус» выразил соболезнования в связи с трагедией.

Карьера Цуркану началась в 1971 году в национальном театре Бельц после окончания Кишиневского института искусств. С 1978 по 1998 год он работал в театре «Лучафэрул», а в 1983 году дебютировал в кино — первой его работой стала картина «Будь счастлива, Юлия!» с Еленой Прокловой. Он также снялся в фильме «Вам телеграмма...» вместе с Татьяной Догилевой.

Ранее известный бард Александр Жаров скончался после продолжительной болезни. Музыканту было 68 лет. Точная причина смерти барда неизвестна. Жаров несколько лет руководил службой технического обеспечения Грушинского фестиваля.

До этого стало известно, что Алексей Черствов, сыгравший Алешу Бартенева в фильме Николая Губенко «Подранки», оказался похоронен в безымянной могиле на кладбище под Орехово-Зуево. В 2011 году его нашли на улице с пробитой головой, но тогда личность погибшего установить не смогли.