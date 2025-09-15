Легкоатлет из Швеции в 14-й раз побил мировой рекорд

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в очередной раз установил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает пресс-служба World Athletics. На проходящем в Токио чемпионате мира 25-летний спортсмен в 14-й раз в карьере превзошел высшее мировое достижение.

На этот раз олимпийский чемпион покорил планку на высоте 6 метров 30 сантиметров, превысив свой предыдущий рекорд на один сантиметр. Предшествующее достижение было установлено им в августе текущего года во время соревнований в Будапеште.

Серебряную медаль мирового первенства завоевал представитель Греции Эммануил Каралис, показавший результат в шесть метров. Бронзовым призером стал австралиец Кертис Маршалл, взявший высоту 5,95 метра.

Шведский атлет является двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и многократным рекордсменом планеты. Впервые мировой рекорд был установлен Дюплантисом в 2020 году, когда он преодолел планку на высоте 6,17 метра.

Ранее Дюплантис на турнире в Будапеште установил свой 13-й мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6,29 метра. Покорить отметку ему удалось со второй попытки. Он коснулся планки одной ногой и животом, но она осталась на стойках, поэтому прыжок был засчитан.