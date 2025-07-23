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23 июля 2025 в 18:57

«Не мог позволить»: рекордсмен России в беге о зарплате и издевках сборной

Рекордсмен России в беге Данилов рассказал о зарплате в 2500 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Легкоатлет Алексей Данилов, побивший национальный рекорд на дистанции 400 метров, рассказал, что служит в спортроте, где его зарплата составляет 2500 рублей. 18-летний спортсмен в беседе с изданием Sports подтвердил, что в сборной смеялись над дешевыми шиповками.

Я же сейчас служу в Москве в спортроте, в сборной ничего не получаю. И у меня зарплата — 2500 рублей. А до того, пока дома жил, тоже не мог себе позволить. Шиповки — дорогое удовольствие, — объяснил Данилов.

Юноша отметил, что купил свои «легендарные» шиповки за три тысячи рублей на рынке. В них он бегал четыре года и ни разу не проиграл. Данилов добавил, что тренер Лев Лободин подарил ему новые шиповки.

Когда у меня появились новые шиповки, все сразу поняли, что будет хороший результат. <...> В моих старых шиповках стоишь на всей стопе. А в новых — как будто на носочках, только в нескольких местах дорожки касаешься, — подчеркнул спортсмен.

О шиповках Данилова, над которыми смеялись в сборной, рассказал Лободин. Он уточнил, что профессиональные карбоновые шиповки ему приобрели буквально перед соревнованиями в Бресте. В забеге среди юниоров 18-летний спортсмен продемонстрировал результат 44,56 секунды. Прежний рекорд до настоящего времени держался за Виктором Маркиным (44,60 секунлы). Он был зафиксирован на Олимпийских играх 1980 года, проходивших в Москве.

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