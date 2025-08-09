Популярная российская легкоатлетка заговорила о смене гражданства

Российская легкоатлетка Анастасия Красильникова не исключила, что может сменить гражданство ради развития спортивной карьеры. Чемпионка России в беге на 3000 м с препятствиями рассказала «Матч ТВ», что уже получала соответствующие предложения, но не стала раскрывать деталей.

Были такие предложения. Я пока об этом думала, но мы еще не решили этот вопрос. Семейно решаем. Мама говорит, что надо пробовать, развиваться. Пока ждем, что ситуация все‑таки изменится, и мы сможем ездить за границу, — сообщила журналистам спортсменка.

Ранее Серебряный призер чемпионата России 2024 года в семиборье Софья Якушина заявила, что сменила спортивное гражданство и будет представлять сборную Турции. Сейчас 19-летняя спортсменка учится и выступает в США.

Также стало известно, что отказ фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана из команды России связан с нестыковкой с гражданством. Генеральный директор ФФККР Александр Коган уточнил, что спортсменка постоянно проживает в Москве, а в республике была два раза.