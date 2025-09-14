Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 20:42

Отдых за границей в сентябре: куда поехать, чтобы поймать уходящее лето

Поездки в сентябре Поездки в сентябре Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сентябрь — особый месяц для путешествий. В это время на популярных курортах спадает летняя суета, уходит изнуряющая жара, а море по-прежнему остается теплым. Туристы, предпочитающие комфортный климат и более спокойную атмосферу, считают бархатный сезон лучшим моментом для поездки. Если вы раздумываете, куда съездить за границу в сентябре, чтобы продлить лето и зарядиться впечатлениями перед рабочими буднями, вариантов немало. Европа, Азия и даже экзотические направления открывают широкие возможности.

Ниже мы подробно рассмотрим, куда можно съездить за границу ранней осенью, чем интересны разные регионы, какие форматы отдыха стоит выбрать, а также дадим практичные советы по бронированию туров.

Европа в бархатный сезон: от Италии до Греции

Европа в сентябре выглядит особенно привлекательно для тех, кто стремится насладиться отдыхом без суеты и толп. Турпоток заметно снижается после летнего бума, а температура воздуха и воды сохраняется на комфортном уровне, создавая идеальные условия для разнообразного отпуска. В средиземноморских странах по-прежнему можно купаться, загорать на пляжах и совмещать отдых с насыщенной экскурсионной программой. Этот период прекрасно подходит для ценителей спокойного отдыха, любителей культуры и тех, кто предпочитает избегать палящего зноя. Многие курорты предлагают выгодные цены в сравнении с высоким сезоном, что делает сентябрьское путешествие не только приятным, но и экономически выгодным.

Италия

Сентябрь в Италии дарит возможность увидеть разные стороны этой прекрасной страны. Северные регионы уже встречают золотую осень с ее живописными пейзажами и виноградными долинами, а южные области — Калабрия, Апулия, Сицилия — продолжают радовать теплым морем и ласковым солнцем.

Италия Италия Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Греция

Основное преимущество сентября — отсутствие изнуряющей летней жары, что делает пребывание комфортным даже для пожилых людей и семей с детьми. Температура воздуха держится в пределах +25–28 градусов, а морская вода сохраняет летнее тепло. В это время можно не только наслаждаться пляжами, но и активно исследовать археологические находки, античные храмы и традиционные деревни без толп туристов.

Испания

Сентябрь в Испании — время настоящего бархатного сезона, особенно привлекательного в Андалусии и на Канарских островах. Погодные условия позволяют совмещать пляжный отдых с экскурсионной программой: температура воздуха +24–27 градусов идеальна для посещения музеев, дворцов и старинных кварталов без изнуряющей жары.

Франция

Лазурный берег Франции в сентябре приобретает особую романтическую атмосферу. Ницца, Канны и Антиб предлагают идеальное сочетание морского отдыха и культурных событий. Температура воздуха +22–25 градусов и теплая морская вода создают комфортные условия для купания и принятия солнечных ванн.

Кипр и Мальта

Эти острова буквально созданы для тех, кто ищет, куда съездить за границу на море в начале осени. Температура воздуха около +27 градусов, вода — до 25, а туристов значительно меньше. Все это создает прекрасные условия для пляжного отдыха, дайвинга и других водных развлечений. Значительное уменьшение количества туристов позволяет насладиться спокойной атмосферой, без очередей посетить основные аттракционы и найти уединенные бухты.

На Кипре в это время созревает виноград, что дает возможность посетить винодельни и попробовать молодые вина. Мальта порадует любителей истории возможностью детально изучить рыцарские замки и древние храмы без спешки.

Азия без жары и дождей: куда поехать в начале осени

Азия в сентябре удивляет своей разнообразной палитрой: кто-то выбирает пляжи Средиземноморья в Турции, кто-то тянется к древней истории Израиля, а кому-то ближе экзотика Шри-Ланки с ее тропической природой и океанскими закатами. Для многих путешественников это как раз то время, когда можно совместить отдых у моря, культурные открытия и гастрономические открытия.

Турция — доступный и семейный отдых

Турция остается самым любимым направлением у россиян, и это неудивительно. В сентябре здесь по-прежнему тепло: средняя температура воздуха днем составляет около +27 градусов, вода в море прогревается до 25–26. Но в отличие от жаркого августа, солнце становится мягче, и даже маленьким детям или пожилым туристам комфортно проводить время на пляже.

Курорты Анталии, Белека, Кемера и Аланьи предлагают широкий выбор отелей — от доступных трехзвездочных до роскошных пятизвездочных комплексов с системой «все включено». В сентябре цены уже снижаются, что делает поездку особенно выгодной. Турция — отличный вариант для тех, кто ищет, куда съездить отдохнуть за границу в сентябре вместе с семьей.

Кроме пляжей стоит обратить внимание на экскурсионные маршруты: античные города Перге и Аспендос, подземные церкви Каппадокии, горы Тавра и водопады Манавгата. Турция в начале осени сочетает все: море, природу, историю и восточный колорит.

Каппадокия Каппадокия Фото: imago stock&people/Global Look Press

Израиль — сочетание пляжного и духовного

Путешествие в Израиль в сентябре — это уникальная возможность соединить отдых у моря и экскурсии по историческим местам. Курорты Эйлата на Красном море и Тель-Авива на Средиземноморье радуют туристов теплой водой, золотыми пляжами и яркой атмосферой.

Но Израиль — это не только пляжи. Это страна, где каждая улица хранит следы тысячелетней истории. Иерусалим, Вифлеем, Назарет и Мертвое море дарят уникальные впечатления. Осенью здесь особенно комфортно путешествовать: уже нет удушающей жары, и прогулки по старинным кварталам превращаются в настоящее удовольствие.

Объединенные Арабские Эмираты — роскошь и восточная сказка

Если летом температура в Эмиратах достигает экстремальных значений, то в сентябре жара начинает спадать. Вечера становятся приятными, а утро идеально подходит для прогулок и экскурсий.

ОАЭ — это не только пляжный отдых. Здесь вы найдете современную архитектуру Дубая, небоскребы, аквапарки и торговые центры мирового уровня. Любителям традиционной культуры понравятся рынки специй, арабская кухня и возможность посетить мечети с уникальной архитектурой.

В сентябре в Эмиратах можно купаться, отправляться в пустынное сафари, кататься на верблюдах и наслаждаться восточным гостеприимством.

Вьетнам и Таиланд — Азия с улыбкой

Во Вьетнаме в сентябре подходит к концу сезон дождей. Южные курорты, такие как Фукуок или Нячанг, встречают туристов солнцем и теплым морем. Начинается настоящий туристический подъем: отели оживают, рестораны заполняются гостями, а экскурсии к рисовым террасам и пагодам становятся особенно популярными.

В Таиланде сентябрь еще считается межсезоньем, и дожди случаются, но они непродолжительные и обычно проходят ночью или ранним утром. Зато именно в это время можно отдохнуть с меньшими затратами, насладиться тишиной на пляжах Пхукета или Самуи и увидеть страну без большого потока туристов.

Шри-Ланка — тропическая гармония

Шри-Ланка — это вариант для тех, кто ищет экзотику, уединение и особенную атмосферу. В сентябре здесь тепло, а океан радует волнами и живописными закатами. Туристы приезжают ради чая с местных плантаций, буддийских храмов, сафари по национальным паркам и знакомства с богатой культурой.

Шри-Ланка подходит для романтических пар, которые хотят уединения, и для путешественников, ценящих необычные маршруты. Это направление подарит то, чего не найти на привычных европейских курортах.

Сафари на Шри-Ланке Сафари на Шри-Ланке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экзотические направления для смелых путешественников

Если Европа и Азия кажутся привычными, стоит рассмотреть дальние страны.

  • Мальдивы — райский вариант для тех, кто ищет тишину и уединение.

  • Сейшелы — тропический климат и пляжи, похожие на открытки.

  • Куба — атмосфера праздника, ритмы сальсы и колоритная архитектура Гаваны.

  • Мексика — Карибское море, древние руины майя и яркая культура.

  • Доминикана — белоснежные пляжи и теплое море даже в сентябре.

Для многих такие поездки связаны с визовыми вопросами. Но есть и варианты, куда съездить за границу без визы, например Турция, Черногория, Сербия или Абхазия. Это упрощает организацию отдыха и экономит время.

Отдых по типам: для гастрономии, истории, уединения

Сентябрь подходит для разных форматов путешествий.

  • Гастрономический туризм: Италия, Франция, Испания порадуют фестивалями вина и урожая.

  • Исторический отдых: Греция, Турция, Израиль позволяют совместить пляжи и экскурсии.

  • Уединение и романтика: Мальдивы, Сейшелы или небольшие острова Греции и Хорватии.

  • Семейный формат: Турция, Кипр, Болгария предлагают отели с анимацией и теплым морем.

Если вы ищете, куда можно съездить отдохнуть за границу в сентябре, ориентируйтесь на интересы вашей семьи или компании.

Кипр Кипр Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы по выбору тура и бронированию в низкий сезон

Если вы планируете, куда съездить за границу в 2025 году, сентябрь по-прежнему останется одним из лучших месяцев. Теплое море, насыщенная культурная программа и доступные цены делают его универсальным выбором для разных категорий туристов.

  1. Планируйте заранее. Даже несмотря на меньший поток туристов, лучшие отели разбирают быстро.

  2. Сравнивайте цены. Сентябрь — время, когда появляются горящие туры. Это шанс сэкономить.

  3. Учитывайте климат. В Азии и Латинской Америке могут быть остатки сезона дождей, уточняйте прогнозы.

  4. Подбирайте страховку. Осень подходит для активных экскурсий, поэтому лучше предусмотреть медицинское покрытие.

  5. Ищите уникальные впечатления. Сентябрь — месяц фестивалей и винодельческих праздников в Европе.

В чем преимущества отдыха в сентябре за рубежом

Сентябрь за границей — это возможность продлить лето, насладиться теплым морем и спокойной атмосферой. Европа встречает бархатным сезоном, Азия предлагает мягкий климат без жары, а экзотические страны — незабываемые приключения.

Именно в начале осени можно почувствовать гармонию: отдых без толп туристов, мягкое солнце, свежие продукты и разумные цены. Важно лишь выбрать направление, исходя из ваших интересов, будь то пляж, экскурсии, гастрономия или романтика.

Такой отпуск станет не просто путешествием, а настоящим перезапуском перед долгими осенними месяцами.

туризм
сентябрь
Европа
Азия
поездки
путешествия
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.