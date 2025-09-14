Отдых за границей в сентябре: куда поехать, чтобы поймать уходящее лето

Сентябрь — особый месяц для путешествий. В это время на популярных курортах спадает летняя суета, уходит изнуряющая жара, а море по-прежнему остается теплым. Туристы, предпочитающие комфортный климат и более спокойную атмосферу, считают бархатный сезон лучшим моментом для поездки. Если вы раздумываете, куда съездить за границу в сентябре, чтобы продлить лето и зарядиться впечатлениями перед рабочими буднями, вариантов немало. Европа, Азия и даже экзотические направления открывают широкие возможности.

Ниже мы подробно рассмотрим, куда можно съездить за границу ранней осенью, чем интересны разные регионы, какие форматы отдыха стоит выбрать, а также дадим практичные советы по бронированию туров.

Европа в бархатный сезон: от Италии до Греции

Европа в сентябре выглядит особенно привлекательно для тех, кто стремится насладиться отдыхом без суеты и толп. Турпоток заметно снижается после летнего бума, а температура воздуха и воды сохраняется на комфортном уровне, создавая идеальные условия для разнообразного отпуска. В средиземноморских странах по-прежнему можно купаться, загорать на пляжах и совмещать отдых с насыщенной экскурсионной программой. Этот период прекрасно подходит для ценителей спокойного отдыха, любителей культуры и тех, кто предпочитает избегать палящего зноя. Многие курорты предлагают выгодные цены в сравнении с высоким сезоном, что делает сентябрьское путешествие не только приятным, но и экономически выгодным.

Италия

Сентябрь в Италии дарит возможность увидеть разные стороны этой прекрасной страны. Северные регионы уже встречают золотую осень с ее живописными пейзажами и виноградными долинами, а южные области — Калабрия, Апулия, Сицилия — продолжают радовать теплым морем и ласковым солнцем.

Италия Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Греция

Основное преимущество сентября — отсутствие изнуряющей летней жары, что делает пребывание комфортным даже для пожилых людей и семей с детьми. Температура воздуха держится в пределах +25–28 градусов, а морская вода сохраняет летнее тепло. В это время можно не только наслаждаться пляжами, но и активно исследовать археологические находки, античные храмы и традиционные деревни без толп туристов.

Испания

Сентябрь в Испании — время настоящего бархатного сезона, особенно привлекательного в Андалусии и на Канарских островах. Погодные условия позволяют совмещать пляжный отдых с экскурсионной программой: температура воздуха +24–27 градусов идеальна для посещения музеев, дворцов и старинных кварталов без изнуряющей жары.

Франция

Лазурный берег Франции в сентябре приобретает особую романтическую атмосферу. Ницца, Канны и Антиб предлагают идеальное сочетание морского отдыха и культурных событий. Температура воздуха +22–25 градусов и теплая морская вода создают комфортные условия для купания и принятия солнечных ванн.

Кипр и Мальта

Эти острова буквально созданы для тех, кто ищет, куда съездить за границу на море в начале осени. Температура воздуха около +27 градусов, вода — до 25, а туристов значительно меньше. Все это создает прекрасные условия для пляжного отдыха, дайвинга и других водных развлечений. Значительное уменьшение количества туристов позволяет насладиться спокойной атмосферой, без очередей посетить основные аттракционы и найти уединенные бухты.

На Кипре в это время созревает виноград, что дает возможность посетить винодельни и попробовать молодые вина. Мальта порадует любителей истории возможностью детально изучить рыцарские замки и древние храмы без спешки.

Азия без жары и дождей: куда поехать в начале осени

Азия в сентябре удивляет своей разнообразной палитрой: кто-то выбирает пляжи Средиземноморья в Турции, кто-то тянется к древней истории Израиля, а кому-то ближе экзотика Шри-Ланки с ее тропической природой и океанскими закатами. Для многих путешественников это как раз то время, когда можно совместить отдых у моря, культурные открытия и гастрономические открытия.

Турция — доступный и семейный отдых

Турция остается самым любимым направлением у россиян, и это неудивительно. В сентябре здесь по-прежнему тепло: средняя температура воздуха днем составляет около +27 градусов, вода в море прогревается до 25–26. Но в отличие от жаркого августа, солнце становится мягче, и даже маленьким детям или пожилым туристам комфортно проводить время на пляже.

Курорты Анталии, Белека, Кемера и Аланьи предлагают широкий выбор отелей — от доступных трехзвездочных до роскошных пятизвездочных комплексов с системой «все включено». В сентябре цены уже снижаются, что делает поездку особенно выгодной. Турция — отличный вариант для тех, кто ищет, куда съездить отдохнуть за границу в сентябре вместе с семьей.

Кроме пляжей стоит обратить внимание на экскурсионные маршруты: античные города Перге и Аспендос, подземные церкви Каппадокии, горы Тавра и водопады Манавгата. Турция в начале осени сочетает все: море, природу, историю и восточный колорит.

Каппадокия Фото: imago stock&people/Global Look Press

Израиль — сочетание пляжного и духовного

Путешествие в Израиль в сентябре — это уникальная возможность соединить отдых у моря и экскурсии по историческим местам. Курорты Эйлата на Красном море и Тель-Авива на Средиземноморье радуют туристов теплой водой, золотыми пляжами и яркой атмосферой.

Но Израиль — это не только пляжи. Это страна, где каждая улица хранит следы тысячелетней истории. Иерусалим, Вифлеем, Назарет и Мертвое море дарят уникальные впечатления. Осенью здесь особенно комфортно путешествовать: уже нет удушающей жары, и прогулки по старинным кварталам превращаются в настоящее удовольствие.

Объединенные Арабские Эмираты — роскошь и восточная сказка

Если летом температура в Эмиратах достигает экстремальных значений, то в сентябре жара начинает спадать. Вечера становятся приятными, а утро идеально подходит для прогулок и экскурсий.

ОАЭ — это не только пляжный отдых. Здесь вы найдете современную архитектуру Дубая, небоскребы, аквапарки и торговые центры мирового уровня. Любителям традиционной культуры понравятся рынки специй, арабская кухня и возможность посетить мечети с уникальной архитектурой.

В сентябре в Эмиратах можно купаться, отправляться в пустынное сафари, кататься на верблюдах и наслаждаться восточным гостеприимством.

Вьетнам и Таиланд — Азия с улыбкой

Во Вьетнаме в сентябре подходит к концу сезон дождей. Южные курорты, такие как Фукуок или Нячанг, встречают туристов солнцем и теплым морем. Начинается настоящий туристический подъем: отели оживают, рестораны заполняются гостями, а экскурсии к рисовым террасам и пагодам становятся особенно популярными.

В Таиланде сентябрь еще считается межсезоньем, и дожди случаются, но они непродолжительные и обычно проходят ночью или ранним утром. Зато именно в это время можно отдохнуть с меньшими затратами, насладиться тишиной на пляжах Пхукета или Самуи и увидеть страну без большого потока туристов.

Шри-Ланка — тропическая гармония

Шри-Ланка — это вариант для тех, кто ищет экзотику, уединение и особенную атмосферу. В сентябре здесь тепло, а океан радует волнами и живописными закатами. Туристы приезжают ради чая с местных плантаций, буддийских храмов, сафари по национальным паркам и знакомства с богатой культурой.

Шри-Ланка подходит для романтических пар, которые хотят уединения, и для путешественников, ценящих необычные маршруты. Это направление подарит то, чего не найти на привычных европейских курортах.

Сафари на Шри-Ланке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экзотические направления для смелых путешественников

Если Европа и Азия кажутся привычными, стоит рассмотреть дальние страны.

Мальдивы — райский вариант для тех, кто ищет тишину и уединение.

Сейшелы — тропический климат и пляжи, похожие на открытки.

Куба — атмосфера праздника, ритмы сальсы и колоритная архитектура Гаваны.

Мексика — Карибское море, древние руины майя и яркая культура.

Доминикана — белоснежные пляжи и теплое море даже в сентябре.

Для многих такие поездки связаны с визовыми вопросами. Но есть и варианты, куда съездить за границу без визы, например Турция, Черногория, Сербия или Абхазия. Это упрощает организацию отдыха и экономит время.

Отдых по типам: для гастрономии, истории, уединения

Сентябрь подходит для разных форматов путешествий.

Гастрономический туризм: Италия, Франция, Испания порадуют фестивалями вина и урожая.

Исторический отдых: Греция, Турция, Израиль позволяют совместить пляжи и экскурсии.

Уединение и романтика: Мальдивы, Сейшелы или небольшие острова Греции и Хорватии.

Семейный формат: Турция, Кипр, Болгария предлагают отели с анимацией и теплым морем.

Если вы ищете, куда можно съездить отдохнуть за границу в сентябре, ориентируйтесь на интересы вашей семьи или компании.

Кипр Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советы по выбору тура и бронированию в низкий сезон

Если вы планируете, куда съездить за границу в 2025 году, сентябрь по-прежнему останется одним из лучших месяцев. Теплое море, насыщенная культурная программа и доступные цены делают его универсальным выбором для разных категорий туристов.

Планируйте заранее. Даже несмотря на меньший поток туристов, лучшие отели разбирают быстро. Сравнивайте цены. Сентябрь — время, когда появляются горящие туры. Это шанс сэкономить. Учитывайте климат. В Азии и Латинской Америке могут быть остатки сезона дождей, уточняйте прогнозы. Подбирайте страховку. Осень подходит для активных экскурсий, поэтому лучше предусмотреть медицинское покрытие. Ищите уникальные впечатления. Сентябрь — месяц фестивалей и винодельческих праздников в Европе.

В чем преимущества отдыха в сентябре за рубежом

Сентябрь за границей — это возможность продлить лето, насладиться теплым морем и спокойной атмосферой. Европа встречает бархатным сезоном, Азия предлагает мягкий климат без жары, а экзотические страны — незабываемые приключения.

Именно в начале осени можно почувствовать гармонию: отдых без толп туристов, мягкое солнце, свежие продукты и разумные цены. Важно лишь выбрать направление, исходя из ваших интересов, будь то пляж, экскурсии, гастрономия или романтика.

Такой отпуск станет не просто путешествием, а настоящим перезапуском перед долгими осенними месяцами.