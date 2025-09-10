Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:50

Объявлена эвакуация пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевке

Кравченко объявил об эвакуации пляжей в Новороссийске из-за атаки БПЛА

Хутор Дюрсо в Краснодарском крае Хутор Дюрсо в Краснодарском крае Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Новороссийске эвакуировали людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка из-за атаки украинского БПЛА, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. По его словам, сейчас оперативные и специальные службы работают на месте падения обломков беспилотника.

В результате атаки Киевского режима на въезде в Широкую балку осколками БПЛА было повреждено нежилое здание. Пострадавших нет. Оперативные и специальные службы работают на месте. <…> Также проведена эвакуация людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка, — написал Кравченко.

Он также добавил, что угроза атаки БПЛА в Новороссийске все еще сохраняется. Жителей призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что учебные заведения Белгорода и Белгородского района перевели на удаленный формат работы на фоне атак ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что школы будут работать дистанционно 11 и 12 сентября. Кроме того, приостановлена работа торговых центров, кафе и ресторанов.

Россия
Новороссийск
БПЛА
пляжи
эвакуации
