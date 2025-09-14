В Алупке мужчина вышел на пирс и исчез в море В Крыму мужчина вышел на пирс в шторм, и его смыло волной

Человека смыло в море во время 4-балльного шторма в Алупке, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Несмотря на объявленное ранее предупреждение от МЧС, мужчина решил прогуляться по пирсу и полюбоваться волнами, однако его смыло в море. Произошедшее было снято на видео.

По данным канала, его спасли. Позднее в соцсетях мужчину раскритиковали за то, что он подвергал опасности не только себя, но и людей, которым пришлось броситься ему на помощь. Местные СМИ напоминают, что в Крыму по-прежнему действует штормовое предупреждение, на всех пляжах подняты красные флаги. Отдыхающих просят не подходить к воде.

