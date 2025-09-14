Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 18:52

В Алупке мужчина вышел на пирс и исчез в море

В Крыму мужчина вышел на пирс в шторм, и его смыло волной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Человека смыло в море во время 4-балльного шторма в Алупке, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Несмотря на объявленное ранее предупреждение от МЧС, мужчина решил прогуляться по пирсу и полюбоваться волнами, однако его смыло в море. Произошедшее было снято на видео.

По данным канала, его спасли. Позднее в соцсетях мужчину раскритиковали за то, что он подвергал опасности не только себя, но и людей, которым пришлось броситься ему на помощь. Местные СМИ напоминают, что в Крыму по-прежнему действует штормовое предупреждение, на всех пляжах подняты красные флаги. Отдыхающих просят не подходить к воде.

Ранее стало известно, что в Хакасии неосторожность на охоте закончилась трагедией для друзей из Абакана. Несмотря на плохую видимость, пятеро мужчин поехали в лес. Они разделились на две группы, но не договорились заранее об опознавательных знаках. Один из них принял своего друга за животное в кустах и выстрелил в него, пуля попала в живот. Раненый умер по пути в больницу, а на стрелка завели уголовное дело.

