13 августа 2025 в 06:50

Ливневый апокалипсис в Приморье вызовет сильный шторм

Гидрометцентр: на юге Приморья объявлено штормовое предупреждение

Люди на пляже во время шторма на Черном море в Адлере Люди на пляже во время шторма на Черном море в Адлере Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На юго-восточном побережье Приморского края 14 августа ожидают экстремально сильные ливни — местами выпадет более 50 мм осадков за полусутки. Как сообщил региональный Гидрометцентр, в связи с угрозой опасных явлений объявляется штормовое предупреждение.

Погодную ситуацию 14 августа сформируют два атмосферных вихря. На севере края фронт циклона с территории Китая принесет кратковременные дожди и грозы. Однако главную угрозу представляет циклон, выходящий из Желтого моря к южному побережью Приморья. Именно он спровоцирует сильные и очень сильные дожди на юго-востоке региона. Минимальные температуры ночью составят +17–22 °C, дневные максимумы ожидаются в диапазоне +24–32 °C.

Жителям и гостям южных и юго-восточных районов Приморья 14 августа необходимо быть предельно внимательными в связи с прогнозируемыми экстремальными осадками и действующим штормовым предупреждением. Рекомендуется следить за актуальными прогнозами погоды и указаниями МЧС.

Ранее сообщалось, что улицы Сочи оказались затоплены из-за сильного ливня. Пользователи соцсетей, отдых которых оказался под угрозой, назвали происходящее «водным Армагеддоном».

Приморье
погода
штормовое предупреждение
Гидрометцентр
