14 сентября 2025 в 20:34

Достопримечательности Болгарии: куда поехать и что посмотреть

Путешествие по Болгарии Путешествие по Болгарии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Болгария — страна, которая веками привлекает путешественников своим богатым прошлым, разнообразной природой и гостеприимством. Здесь удивительным образом переплетаются античные руины, средневековые крепости, монастыри и живописные пейзажи. Туристы приезжают сюда ради теплого моря, лечебных минеральных источников, вкусной кухни, но именно достопримечательности делают поездку по-настоящему насыщенной. Многие задаются вопросом, что посмотреть в Болгарии, и оказывается, что вариантов здесь значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

Культурная столица: Несебр и старая часть Солнечного Берега

Город Несебр называют музеем под открытым небом. Старый Несебр расположен на небольшом полуострове и включен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Узкие улочки, вымощенные камнем, деревянные дома в национальном стиле и десятки храмов превращают прогулку в путешествие во времени. Каждый квартал хранит отпечатки античности, византийской эпохи и болгарского возрождения.

Если турист задается вопросом, что можно посмотреть в Болгарии, то Несебр станет одним из первых пунктов маршрута. Помимо старинных церквей и археологических артефактов, здесь следует задержаться ради атмосферы: море окружает полуостров со всех сторон, а лучи солнца на закате неизменно превращают город в живую картину.

Поездка в Болгарию Поездка в Болгарию Фото: imago stock&people/Global Look Press

Монастыри и история: Рильский монастырь и Бояна

Говоря о духовных памятниках, нельзя не упомянуть Рильский монастырь — главную святыню Болгарии. Этот архитектурный ансамбль находится в горах и словно укрыт от суеты мира. Основанный святым Иваном Рильским в X веке, монастырь стал символом православной веры и центром культурной жизни страны. Величественные фрески, расписанные вручную, старинные иконы и библиотека с редкими рукописями впечатляют даже тех, кто далек от религиозных тем.

Бояна, расположенная у подножия Витоши, недалеко от Софии, знаменита церковью с фресками XIII века. Эти росписи удивляют живостью и эмоциональностью образов, что делает их ценным памятником мирового значения. Путешественники, интересующиеся, что можно посмотреть в Болгарии, не должны пропускать Бояну, ведь именно здесь можно прикоснуться к одному из шедевров средневекового искусства.

Достопримечательности Болгарии Достопримечательности Болгарии Фото: Konrad Wothe/imageBROKER/Global Look Press

Природа Болгарии: семь Рильских озер и мыс Калиакра

Болгария славится не только богатейшей историей, но и невероятно живописной природой, которая лучше всего раскрывается во время автомобильного путешествия. Одной из главных природных жемчужин страны по праву считаются семь Рильских озер, расположенных в горах Рила на высоте от 2100 до 2500 метров над уровнем моря. Каждое из этих ледниковых озер имеет свое уникальное название и характер: Сылзата (Слеза), Окото (Глаз), Быбрека (Почка), Близнака (Близнец), Трилистника (Трилистник), Рибното (Рыбное) и Долното (Нижнее). Озера соединены между собой живописными ручьями и небольшими водопадами, образуя многоступенчатый каскад удивительной красоты. Летом здесь можно совершать увлекательные пешие прогулки по хорошо маркированным тропам, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и панорамными видами, а осенью окружающие склоны окрашиваются в золотые, багряные и медные оттенки, создавая поистине незабываемую атмосферу. Для автотуристов оборудованы удобные парковки у подножия горы, откуда к озерам ведет канатная дорога.

Не менее впечатляющим объектом для посещения на автомобиле является мыс Калиакра на Черном море — природный и исторический памятник, расположенный в 60 километрах от Варны. Этот уникальный скалистый полуостров с крутыми обрывами высотой до 70 метров, уходящими прямо в бирюзовые воды моря, представляет собой захватывающее зрелище. На его территории сохранились остатки древней фракийской крепости, позднее перестроенной византийцами и болгарами, а местные легенды рассказывают о героических событиях и трагических историях, включая повесть о сорока болгарских девушках, которые предпочли смерть османскому плену. Виды, открывающиеся с Калиакры, поражают своим величием, особенно во время заката, когда море окрашивается в багряные тона, а свежий морской ветер наполняет воздух особой свежестью.

Тем, кто планирует путешествие на машине и задумывается, что посмотреть в Болгарии, мыс Калиакра подходит идеально: дорога вдоль побережья отличается особой живописностью и позволяет в полной мере насладиться видом уютных приморских деревушек, бескрайних виноградников и морских просторов. Маршрут проходит через традиционные болгарские селения, где можно сделать остановку и попробовать местные блюда, а также посетить знаменитые винодельни региона. Благодаря хорошо развитой дорожной инфраструктуре и четкой навигации путешествие на автомобиле по этому региону становится комфортным и запоминающимся приключением, позволяющим изучать не только популярные туристические локации, но и скрытые от массового туриста места.

Природа Болгарии Природа Болгарии Фото: Impactpressgroup.Org/ZUMAPRESS/Global Look Press

Для автопутешественников также представляет интерес возможность посетить уникальный природный феномен — Каменный лес около Варны, где можно увидеть удивительные каменные колонны возрастом более 50 миллионов лет, а также проехать по живописному Балканскому хребту с его многочисленными монастырями и историческими памятниками. Особого внимания заслуживает долина роз, где в мае-июне проходит сбор розовых лепестков, а в сентябре можно приобрести продукцию из знаменитого болгарского масла. Все эти маршруты прекрасно подходят для автомобильного исследования, позволяя самостоятельно планировать путешествие и останавливаться в наиболее понравившихся местах.

Столица София и город-музей Пловдив

Столица Болгарии София — это город, где древность и современность существуют бок о бок. Здесь можно увидеть античные руины, римские амфитеатры, православные храмы, османские мечети и современные здания. В центре возвышается собор Александра Невского — символ Софии и всей страны. Туристы часто интересуются, что посмотреть в Софии в Болгарии, и, помимо собора, стоит отметить церковь Святой Софии, римскую ротонду Святого Георгия и археологический музей.

В городе множество парков и уютных улочек, где можно отдохнуть после экскурсии. Вечером София оживает: кафе и рестораны приглашают попробовать традиционные блюда и вина. Именно поэтому вопрос, что посмотреть в Софии в Болгарии, никогда не остается без ответа, ведь столица объединяет культуру, историю и современный ритм.

Пловдив — второй по величине город страны и один из древнейших в Европе. Он известен своим Старым городом с сохранившимися домами эпохи Возрождения и римским театром, который до сих пор используется для концертов. Прогулка по Пловдиву напоминает путешествие во времени: античные улицы сменяются средневековыми кварталами, а затем — современными арт-пространствами.

Туризм в Болгарии Туризм в Болгарии Фото: Martina Katz/imagebroker/Global Look Press

Маршрут для первого знакомства со страной

Для тех, кто приезжает в Болгарию впервые, стоит составить маршрут, позволяющий увидеть основные достопримечательности. Начать можно со столицы Софии, чтобы понять дух страны и ощутить контраст между прошлым и настоящим. Далее путь лежит в Рильский монастырь и к семи Рильским озерам, чтобы почувствовать духовность и красоту природы. После этого стоит направиться к побережью: Несебр, Варна и Солнечный Берег дают возможность совместить исторические открытия и отдых у моря.

Варна заслуживает особого внимания. Туристы часто спрашивают, что посмотреть в Варне в Болгарии, и ответов немало: археологический музей с уникальными золотыми артефактами, римские термы, морской парк и дельфинарий. Варна — это культурная столица Черноморского побережья, и каждый найдет здесь что-то свое.

Те, кто любит горные маршруты, интересуются, что посмотреть в Смоляне в Болгарии. Этот город в Родопах привлекает своим театром, планетарием и близостью к горнолыжным курортам. Природа вокруг Смоляна живописна: озера, пещеры и национальные парки создают атмосферу спокойствия и гармонии.

Если турист задается вопросом, что посмотреть в Болгарии из достопримечательностей, то универсального ответа нет, ведь страна удивительно разнообразна. Но именно это делает поездку насыщенной: каждый город, каждый регион хранит свои тайны и готов поделиться ими с путешественником.

Почему стоит посетить Болгарию

Болгария — это страна, в которой прошлое и настоящее, история и природа, море и горы соединяются в гармонии. Здесь можно найти античные руины и современные курорты, монастыри и шумные улицы городов, умиротворение гор и яркость побережья.

Путешествие по Болгарии станет настоящим открытием. Будь то Несебр с его старинными храмами, Рильский монастырь с фресками, София с величественным собором, Пловдив с античным театром или мыс Калиакра с морскими просторами — все это складывается в яркую мозаику впечатлений. Именно поэтому, размышляя, что посмотреть в Болгарии, туристы всегда находят новые направления и возвращаются вновь.

