Хрустящий корейский сэндвич с омлетом! Вкуснятина на завтрак за 12 минут

Хрустящий, сочный и невероятно аппетитный корейский сэндвич — это тот самый стритфуд, который покорил весь мир! Идеальный баланс хрустящих овощей, нежного омлета и расплавленного сыра между поджаренными тостами.

Нарежьте 100 г капусты, 60 г моркови и 60 г лука тонкой соломкой. Обжарьте овощи на сливочном масле до мягкости, посолите и поперчите. Взбейте 2 яйца с щепоткой соли и сахара, вылейте на сковороду, готовьте как тонкий омлет. Подрумяньте 4 ломтика сэндвичного хлеба на сливочном масле. На два ломтика выложите по куску ветчины, слой овощей, омлет, пластик сыра и полоску кетчупа. Накройте вторыми ломтиками хлеба. Обжарьте сэндвичи с двух сторон под прессом до хрустящей корочки и расплавленного сыра. Подавайте сразу, разрезав пополам. Хруст овощей, нежность омлета и пикантный соус создают идеальный вкусовой взрыв! Этот сэндвич особенно хорош с утренним кофе или свежевыжатым соком.

