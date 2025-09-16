«Неопалимая Купина»: о чем молятся перед иконой — покровительницей МЧС

В православии известно немало святынь, к которым обращаются за помощью в определенных ситуациях. Так, перед иконой «Неупиваемая Чаша» молятся об избавлении от пьянства, а после посещения храма Параскевы Пятницы в Великом Новгороде девушка, желающая найти суженого, может в скором времени обрести семейное счастье. В России широко известна и другая святыня — икона Божией Матери «Неопалимая Купина», которая, согласно свидетельствам очевидцев, защищает верующих от пожаров, гроз, болезней и греховных чувств. Расскажем об истории этого лика, узнаем, когда отмечают его праздник, о чем молятся перед ликом и где в доме лучше разместить образ.

Значение иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Значение иконы «Неопалимая Купина» — одно из самых сложных для объяснения в православии. Согласно Библии, горящий куст терна, который, несмотря на огонь, оставался живым и зеленым, увидел пророк Моисей, когда пас овец в пустыне. Он подошел, чтобы поближе рассмотреть это чудо, и услышал голос Бога, который велел ему вывести еврейский народ в Землю обетованную.

При этом сам несгорающий куст — «неопалимая купина» — олицетворяет собой Богоматерь, которая осталась непорочной даже после рождения сына.

На первых списках иконы «Неопалимая Купина» Божия Матерь с Младенцем на руках изображалась над зеленым, несмотря на объявшее его пламя, кустом, перед которым молился пророк Моисей. Именно поэтому праздник иконы наиболее широко отмечается 17 сентября — одновременно с днем поминовения Моисея. Другая дата, менее известная, является переходящей — праздник образа приходится на шестую седмицу после Светлой Пасхи.

Праздник иконы «Неопалимая Купина» 17 сентября Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

После XVI века вместо простого и понятного сюжета на иконах стали изображать более сложную и одновременно схематичную символику. Так, буквальное изображение горящего куста исчезло, остались лишь два пересекающихся четырехугольника: красного цвета, как знак огня, и зеленого цвета — символа листвы. Образ Богоматери переместился в центр иконы, внутрь красно-зеленого восьмиугольника, знака Вифлеемской звезды, а вокруг него появились символы архангелов и персонажи Апокалипсиса, созданного Иоанном Богословом.

О чем молятся перед иконой «Неопалимая Купина» и почему она считается покровительницей МЧС

Исследователям не удалось точно установить, когда была написана первая икона «Неопалимая Купина». Считается, что самые ранние образы могли датироваться первыми веками нашей эры. Благодаря тому, что на иконе изображено пламя, которое не может опалить куст, образу стали возносить молитвы при пожарах, чтобы огонь пощадил имущество просящих. Позднее икону стали использовать и как оберег для того, чтобы уберечь дом и хозяйство от появления разрушительного огня.

Известно, что первые списки иконы «Неопалимая Купина» попали на Русь в конце XIV столетия. Поскольку, в отличие от Европы, в славянских землях подавляющее большинство построек возводили из дерева, армия почитателей чудотворной иконы, спасающей от пожаров, быстро росла.

Сегодня, как и много веков назад, помимо избавления от пожаров, перед иконой «Неопалимая Купина» молятся:

о защите от молний;

о спасении от природных катаклизмов;

о защите пожарных и всех, кто по роду деятельности работает с огнем.

В центре официальной эмблемы Министерства чрезвычайных ситуаций РФ можно увидеть белую звезду с восемью лучами — широко известный символ Вифлеемской звезды и иконы «Неопалимая Купина». Именно этот образ Богородицы пожарные и спасатели чтут как свою покровительницу.

О чем молятся перед иконой «Неопалимая Купина» Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Где ставят в доме и что просят у иконы «Неопалимая Купина»

Как правило, все иконы в жилище православных размещают в красном углу — на наиболее видном месте в восточной части квартиры или дома. Однако «Неопалимую Купину» нередко можно увидеть не на домашнем иконостасе, а прямо над входом в дом. Считается, что так образ Богоматери защищает и само жилище, и всех, кто в него входит.

Однако не стоит забывать, что до Крещения Руси различные обереги славяне размещали как раз над входной дверью в избу. Возможно, традиция вешать икону в этом месте идет именно с языческих времен. Однако прямого запрета на такое размещение иконы не существует.

Отметим, что помимо защиты от огня к иконе обращаются с молитвами и об избавлении от других явлений, нередко вспыхивающих так же внезапно, как огонь, и приносящих такой же урон. Так, перед иконой «Неопалимая Купина» Богородицу просят об избавлении от:

пагубной любовной страсти;

гнева, направленного на молящегося;

гнева, который не может усмирить просящий;

болезней, сопровождающихся повышением температуры («горячкой») и воспалениями;

психических заболеваний («воспаленного разума»);

греховных мыслей.

