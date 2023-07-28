День крещения Руси: когда отмечают, какие события связаны с праздником Расскажем, когда и как христианство было признано официальной религией в России

Фото: Viktor Vasnetsov/Public domain/Wikimedia Commons

День крещения Руси

В пятницу, 28 июля, в России отмечают один из главных церковных праздников — День Крещения Руси. Когда произошло Крещение Руси, почему князь Владимир решил принять христианство и как отмечают праздник в России — в материале NEWS.ru.

Когда празднуется День Крещения Руси и его значение в истории России

День крещения Руси отмечается 28 июля. Праздник приурочен к дате поминовения святого равноапостольного князя Владимира, при котором христианство было признано официальной религией Древнерусского государства. В источниках указаны разные даты этого события. Таинство крещения великого князя киевского, его семьи и ближайшего окружения, а также населения крупных городов происходило в течение продолжительного времени. После долгих обсуждений за ориентир была принята историческая хронология, согласно которой событие произошло летом 988 года. В летописях упоминается 1 августа по старому стилю (14 августа по новому стилю), то есть день Медового Спаса. В этот день в честь Крещения Руси в храмах совершается малое освящение воды.

Принятие христианства во многом предопределило историю нашей страны. Крещение Руси послужило идеологическому и культурному объединению княжеств, племен и народов, подконтрольных великим киевским князьям. Древняя Русь заручилась покровительством Византии — могущественной империи, переживавшей на тот момент период расцвета. Единая христианская религия возвела правителей восточнославянских земель в статус европейских королей, позволила наладить и укрепить политико-экономические связи с западными странами, в том числе и благодаря династическим бракам. Крещение Руси способствовало образовательному, техническому и культурному развитию государства за счет активного освоения зарубежного опыта. В стране стали распространяться церковные книги и другая литература на греческом и старославянском языках.

Крещение Руси веками почиталось Русской православной церковью. Великий князь Киевский Владимир Святославич (Владимир Красно Солнышко) был причислен к лику равноапостольных святых как креститель Руси (первые упоминания о канонизации относятся к XIV веку). В 1888 году в Российской империи было с размахом отпраздновано 900-летие Крещения Руси. К великому событию долго готовились: ремонтировали храмы, реставрировали иконы, в учебных заведениях бесплатно раздавали специально отпечатанное житие святого князя Владимира. В Москве в день памяти святого Владимира (15 июля по старому стилю) прошел многокилометровый крестный ход. В церквях отслужили торжественные молебны. Празднование продолжилось народными гуляньями. В 1988 году в СССР отметили 1000-летие Крещения Руси. Высшие церковнослужители были награждены государственными наградами. В Большом театре прошел грандиозный концерт. На разных площадках были организованы научные и общественные мероприятия, посвященные историческому значению Крещения Руси. В 1988 году право собственности государства на молитвенные здания было отменено, в связи с чем Русской православной церкви были возвращены некоторые монастыри, в том числе и Оптина пустынь в Калужской области.

Фото: Nikolay Naidenov/Public domain/Wikimedia Commons Причины крещения Руси

Причины крещения Руси

Князь Владимир с детства был знаком с христианской верой. Его бабушка великая княгиня Ольга приняла крещение в 955 году, согласно «Летописи временных лет». Она исповедовала христианство в окружении язычников. В период правления княгини (имя в крещении Елена) на Руси были построены первые храмы. Сын Ольги князь Святослав не поддерживал духовные устремления своей матери и, оставаясь язычником, преследовал христиан.

В X веке власть великого князя не была абсолютной. Удельные князья часто затевали междоусобные войны. Одержав победу в таком конфликте, Владимир занял княжеский престол в Киеве. Молодой государь понимал, что без надежной идеологической опоры ему не удастся удержать бразды правления. Помимо этого, было очевидно, что язычество тянет Русь в изоляционистское болото. Западный мир относился к Киевской Руси как к территории, населенной варварами. Решение о принятии христианства было продиктовано следующими объективными причинами:

необходимостью консолидировать разрозненное древнерусское общество и усилить позицию киевского князя. Христианство провозгласило божественное предназначение верховной власти, внушало верующим, что неподчинение государю — это выступление против воли Божьей. Принцип «один Бог, один князь, одно государство» способствовал обузданию элиты;

стремлением властителя Древнерусского государства взять под контроль духовную жизнь народа. С Крещением Руси киевский князь обрел мощную духовную опору в лице церкви, действующей на основе христианского постулата о «симфонии властей». Князь Владимир отвергал любые формы зависимости от внешних церковных институтов поэтому он не принял христианство от папы римского, который считал, что Русь не заслуживает даже отдельного епископата. В то же время Византия предоставляла своему северному соседу автокефалию, то есть статус поместной церкви (административную независимость от других церквей).

экономической, технологической и культурной отсталостью Киевской Руси по сравнению с Византийской империей и ведущими западными странами той эпохи. Принятие христианства открывало широкие перспективы для развития торговли, ремесел, образования и культуры. После Крещение Руси в стране появились первые собственные письменные источники, величественные каменные здания (собор Святой Софии в Киеве был заложен в 1011 году в правление князя Владимира).

Фото: Эггинк Иван/Public domain/Wikimedia Commons Крещение Руси

Как произошло Крещение Руси

С Крещением Руси связано много легенд, в которых реальные события переплетаются с вымыслом. Большое распространение получила история о проведенном князем Владимиром «испытании вер». Киевский властитель принял в своей резиденции посланцев разных религиозных конфессий и выслушал описания разных верований. Гастрономические ограничения стали поводом отказать представителям ислама. Якобы князь Владимир был большим любителем пирушек и не мог позволить, чтобы русичи остались без мясного угощения и вина. Греческий посланник произвел наилучшее впечатление и был отпущен с богатыми дарами. После этого Владимир направил своих гонцов в другие страны. Вернувшиеся из Византии эмиссары восхитили великого князя и его приближенных своим рассказом о пышности православных богослужений в соборе Святой Софии в Царьграде (Константинополе) и тем самым склонили киевского государя отдать предпочтение восточному христианству.

По официальной версии князь Владимир вместе со своей дружиной крестился в 988 году в захваченной им крепости Корсунь (славянское название греческого Херсонеса). Затем в Киеве прошло массовое крещение горожан в Днепре. В «Повести временных лет» это событие описывается так, будто у Владимира не было намерения принять христианство. Князь атаковал Корсунь, чтобы принудить византийских императоров Василия и Константина отдать ему в жены их сестру Анну. Византийцы ответили, что брак православной принцессы с язычником невозможен. Владимир согласился принять христианство и в ожидании своей невесты ослеп. Зрение вернулось к князю только после таинства Крещения. Таким образом, Анна вышла замуж за крещеного государя. Вернувшись в Киев с молодой женой, князь Владимир приказал уничтожить языческих идолов и разрушить капища.

Памятная дата России: когда День крещения Руси стали отмечать на государственном уровне

В 2008 году патриарх Алексий II от имени Архиерейского собора Русской православный церкви предложил придать Дню Крещения Руси статус государственного праздника. Через два года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о внесении христианского праздника в список государственных памятных дат. В 2018 году в России отмечалось 1030-летие Крещения Руси. В тот день впервые в новейшей истории Российской Федерации богослужение прошло на Соборной площади в Кремле.

День крещения Руси в 2023 году приходится на пятницу. По традиции в храмах совершаются благодарственные богослужения, а ровно в полдень звонят в колокола. В Москве проходит крестный ход к памятнику святому Владимиру на Боровицком холме. Православные школы и приходские общины организуют просветительные и благотворительные мероприятия.

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