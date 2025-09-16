Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:35

В «Динамо» вернулся тренер — легенда хоккея

Тренер Козлов вернулся в московское «Динамо»

Вячеслав Козлов Вячеслав Козлов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вячеслав Козлов возвращается в тренерский штаб московского хоккейного клуба «Динамо», сообщается на сайте команды. Он уже работал в тренерском штабе клуба с 2021 по май 2025 года. За этот период команда под его руководством завоевала Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025).

В начале июня 2025 года 53-летний специалист был назначен главным тренером «Сочи», однако уже 19 июля покинул клуб, не проведя ни одной официальной игры. Это назначение должно было стать для него дебютом в роли главного тренера в КХЛ. Ранее Козлов входил в тренерские штабы омского «Авангарда» и московского «Спартака».

Возвращение Козлова в «Динамо» совпало с неудачным стартом команды в новом сезоне КХЛ — клуб проиграл четыре из пяти первых матчей. Параллельно с его назначением тренерский штаб покинул Ильнур Гизатуллин, занимавший позицию старшего тренера.

Козлов — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» и двукратный победитель Кубка Гагарина. Входит в десятку лучших российских игроков в истории НХЛ по набранным очкам (853) и занимает шестое место по количеству сыгранных матчей (1182).

Ранее стало известно, что в пробе нападающего «Спартака» Ивана Морозова обнаружено запрещенное вещество. Хоккеист временно отстранен от матчей и тренировок до завершения разбирательства.

спорт
хоккей
тренеры
назначения
