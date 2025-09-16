«Спартак» отстранил своего нападающего от игр из-за допинга Нападающего «Спартака» Морозова отстранили от игр из-за допинга

В пробе нападающего «Спартака» Ивана Морозова обнаружено запрещенное вещество, сообщает пресс-служба клуба. Хоккеист временно отстранен от матчей и тренировок до завершения разбирательства.

Хоккейный клуб «Спартак» информирует, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество, — говорится в заявлении.

Представители «Спартака» отметили, что запрещенное вещество попало в организм Морозова вне рамок деятельности команды и без участия ее медицинского штаба. В клубе подчеркнули приверженность принципам честной игры, выразив готовность оказать полное содействие уполномоченным органам.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева обладает отличной техникой и физической формой. Она отметила, что через три с половиной месяца, когда закончится срок ее дисквалификации, спортсменка сможет возобновить карьеру.

Всемирное антидопинговое агентство между тем объявило о наказании 280 российских спортсменов на основании данных московской антидопинговой лаборатории и изъятых оттуда проб. По информации организации, это лишь часть работы — дисциплинарное дело открыто еще по 29 спортсменам, и ожидается, что количество наказанных может возрасти.