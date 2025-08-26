Антидопинговое агентство наказало почти 300 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о наказании 280 российских спортсменов на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, сообщила пресс-служба WADA. По информации агентства, это лишь часть работы — дисциплинарное дело открыто еще по 29 спортсменам, и ожидается, что количество наказанных может возрасти.

В пресс-службе подчеркнули, что меры принимаются в рамках международных антидопинговых правил для обеспечения честной конкуренции на спортивных соревнованиях. Ожидается, что количество спортсменов увеличится — 13 дел находятся на стадии рассмотрения.

Ранее международная федерация хоккея (IIHF) отстранила генерального директора клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко от любой хоккейной деятельности на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Нарушение было допущено еще в период его карьеры как спортсмена.

До этого Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало 18-летнего пловца Александра Ефимова на четыре года за использование мельдония. Решение вступило в силу 5 мая 2025 года. Запрещенное вещество было обнаружено в ходе планового допинг-тестирования. На последнем чемпионате России, прошедшем в апреле, Ефимов показал скромный результат, заняв лишь девятое место на дистанции 100 метров на спине.