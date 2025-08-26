Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 02:03

Антидопинговое агентство наказало почти 300 российских спортсменов

WADA применила штрафные санкции к 280 российским спортсменам на основе LIMS

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о наказании 280 российских спортсменов на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, сообщила пресс-служба WADA. По информации агентства, это лишь часть работы — дисциплинарное дело открыто еще по 29 спортсменам, и ожидается, что количество наказанных может возрасти.

В пресс-службе подчеркнули, что меры принимаются в рамках международных антидопинговых правил для обеспечения честной конкуренции на спортивных соревнованиях. Ожидается, что количество спортсменов увеличится — 13 дел находятся на стадии рассмотрения.

Ранее международная федерация хоккея (IIHF) отстранила генерального директора клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко от любой хоккейной деятельности на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Нарушение было допущено еще в период его карьеры как спортсмена.

До этого Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало 18-летнего пловца Александра Ефимова на четыре года за использование мельдония. Решение вступило в силу 5 мая 2025 года. Запрещенное вещество было обнаружено в ходе планового допинг-тестирования. На последнем чемпионате России, прошедшем в апреле, Ефимов показал скромный результат, заняв лишь девятое место на дистанции 100 метров на спине.

допинг
WADA
спортсмены
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться этой осенью
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 августа, новый аллерген
Президент Финляндии Стубб изменил риторику по конфликту на Украине
Восемь украинских военных доставили к следователям в Курской области
«Здравый смысл»: Слуцкий обратил внимание на новую западную тенденцию
Сын застрявшей на горе Наговициной обратился к Краснову и Лаврову
Рубио обсудил с главами ЕС прогресс по завершению конфликта на Украине
Полпред президента стал кандидатом на пост генпрокурора
Антидопинговое агентство наказало почти 300 российских спортсменов
Никакая РЭБ не собьет. Чудо-дрон «Квазимачта» напугал Киев и НАТО
Получившего российский паспорт футболиста вызвали на родину
Генпрокуратура требует признать экстремистом экс-совладельца «Зимней вишни»
Москвичи проголосовали за модернизацию дома-книжки на Новом Арбате
Вуди Аллен отреагировал на критику своего участия в Московской неделе кино
Московский бизнесмен умер за рулем люксовой иномарки
«Один дома», роман с Кунис и наркозависимость: как живет Маколей Калкин
ПВО вечером ликвидировала почти 40 беспилотников над восемью регионами РФ
Кабмин предложил Путину расторгнуть еще одну конвенцию Совета Европы
Почему на Тихона Страстного, 26 августа, нельзя спать на двух подушках
Стоимость биткоина упала ниже $110 тысяч
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.