22 августа 2025 в 18:39

Гендиректора клуба КХЛ дисквалифицировали за допинг

Гендиректора «Сочи» Григоренко отстранили от хоккея за допинг

Игорь Григоренко Игорь Григоренко Фото: Global Look Press

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила генерального директора клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко от любой хоккейной деятельности на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщили РБК в пресс-службе КХЛ. Нарушение было допущено еще в период его карьеры как спортсмена.

Решение основано на данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), где хранятся результаты проверок спортсменов за 2012–2015 годы. Положительная проба Григоренко датируется 2015 годом. Обладатель Кубка Гагарина 2011 года получил уведомление о положительном результате в марте 2025 года, после чего покинул пост советника генерального директора тольяттинской «Лады». Однако 1 июля он был назначен на должность генерального директора ХК «Сочи».

Срок отстранения отсчитывается с 12 августа 2025 года. В КХЛ заявили, что дадут правовую оценку ситуации в соответствии с российским законодательством и позднее выступят с официальным заявлением.

Ранее хоккеист Михаил Григоренко, который является олимпийским чемпионом и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, покинул петербургский клуб СКА, сообщили представители команды. По их словам, контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

хоккей
Сочи
допинг
спорт
