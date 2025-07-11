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11 июля 2025 в 15:27

Петербургский хоккейный клуб СКА лишился именитого игрока

Нападающий Михаил Григоренко ушел из петербургского СКА

Михаил Григоренко Михаил Григоренко Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петербургский хоккейный клуб СКА лишился олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Гагарина Михаила Григоренко, сообщили представители команды в своем Telegram-канале. По их словам, контракт со спортсменом был аннулирован по решению сторон.

Миша, спасибо за время в Петербурге! Нападающий Михаил Григоренко покидает СКА, контракт с клубом расторгнут по соглашению сторон. Благодарим за игру и желаем удачи дальше!говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Роман Ротенберг, ранее покинувший пост главного тренера СКА, может стать наставником клуба «Локомотив» из Ярославля. Команда вела переговоры с Тоддом Рирденом после того, как главный тренер Игорь Никитин ушел с этой должности. Руководство «Локомотива» планирует, что Ротенберг также будет развивать и молодежный сектор.

Кроме того, канадский игрок Джереми Рой, который выступает за клуб «Витязь» из Подмосковья, заключил контракт с московским клубом ЦСКА в статусе ограниченно свободного агента. Соглашение с 28-летним хоккеистом было подписано на два сезона.

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