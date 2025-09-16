Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 22:51

Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже

Госдума РФ приняла решение поднять штрафы за перевозку детей без автокресел

Как выбрать автокресло правильно Как выбрать автокресло правильно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект об ужесточении административной ответственности за нарушение правил перевозки детей в транспортных средствах. Документ, внесенный членами комитета Совфеда по экономической политике, предусматривает двукратное увеличение штрафных санкций для всех категорий нарушителей.

Согласно законопроекту, размер штрафа для водителей повысится с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — с 100 до 200 тыс. рублей. Изменения затронут часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Инициатива направлена на усиление защиты жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения.

Действующие правила предусматривают использование автолюлек или детских кресел для детей до семи лет. Для возрастной группы от 7 до 11 лет допускается применение ремней безопасности на заднем сиденье, а на переднем сиденье обязательно использование детского удерживающего устройства. Дети старше 12 лет перевозятся по общим правилам с обязательным использованием ремней безопасности.

Ранее в Госдуме рассказали, как работодатели могут помочь поднять демографию в России. Так, бизнесу позволяется делать стимулирующие выплаты многодетным сотрудникам. Это является более эффективным инструментом, чем дискриминационные меры, такие как учет семейного положения при трудоустройстве.

