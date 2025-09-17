Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, в спешке оставляют на позициях под Малыми Щербаками в Запорожской области свои личные вещи и записи, рассказал РИА Новости штурмовик с позывным Огонек. По его словам, среди трофеев российские бойцы находят шевроны и блокноты с подробными списками потерь, составленными на иностранных языках.

Найденные документы подтверждают, что каждый третий погибший в этом районе — иностранец. В своих записях наемники фиксируют потери и необходимое снаряжение, добавил Огонек.

Помню, один писал за месяц, какие потери у них были. Восемнадцать «триста» и шестеро «двести» у них было. Взвод, я так понимаю, — привел полученные данные боец.

Он отметил, что его подразделение позиции наемников не штурмовало. Однако российские военнослужащие, которые их брали, рассказывали, что серьезного сопротивление не встретили.

Ранее стало известно, что ВСУ привлекают иностранных наемников обещанием украинского гражданства. В опубликованном видеоролике одной из вербовочных организаций говорится, что иностранцы могут легально получить паспорт Украины и что якобы многие уже этим воспользовались.