ВСУ пытаются заинтересовать иностранных наемников предоставлением украинского гражданства, передает РИА Новости. В видео, опубликованном одной из вербовочных организаций, говорится, что иностранцы могут законно получить паспорт страны и якобы многие уже оформили его.

Иностранные добровольцы имеют предусмотренную законом возможность получить гражданство Украины, — говорится в ролике.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в ВСУ насчитывается около 20 тыс. иностранных наемников, при этом продолжается набор бойцов из других стран. Все чаще среди них появляются люди без опыта боя, пожилые или списанные по состоянию здоровья американские ветераны.

Кроме того, командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что иностранные наемники в ВСУ в основном остаются в тылу и редко выходят на передовую. По его словам, большинство из них выполняют скорее пропагандистскую роль и лишь небольшая часть действительно участвует в боях.

Также бразильский публицист Рафаэль Мачадо заявил, что жители Латинской Америки становятся наемниками на Украине из-за недостоверной информации в СМИ и на YouTube о причинах кризиса и ситуации в зоне СВО. Он отметил, что большинство латиноамериканских СМИ находятся под контролем Запада.