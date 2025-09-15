Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 10:03

«Словно сафари»: названа причина, по которой латиноамериканцы идут в ВСУ

Журналист Мачадо: жители Латинской Америки вступают в ряды ВСУ из-за лжи в СМИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жители Латинской Америки становятся наемниками на Украине из-за лживой информации в СМИ и на YouTube о причинах конфликта и реальной ситуации в зоне СВО, заявил в беседе с ТАСС бразильский публицист Рафаэль Мачадо. По его словам, большинство латиноамериканских изданий контролируется Западом. Подобная ситуация наблюдается даже в Бразилии, которая сотрудничает с Россией в том числе в рамках БРИКС, подчеркнул журналист.

Самое ужасное, что многие СМИ и некоторые YouTube-каналы создают нарратив, в котором русские как бы проигрывают в этом конфликте. <...> Молодые люди из Колумбии, Бразилии, Чили, Аргентины и других стран верят, что участие в конфликте на стороне Украины будет простым, словно сафари, — отметил собеседник агентства.

Мачадо добавил, что из-за искаженной информации об украинском конфликте многие латиноамериканцы не знают его истинных причин. Публицист уточнил, что люди напуганы фейковыми вбросами о «возрождении СССР» и о «навязывании коммунизма всему миру».

Ранее преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада Сесар Ниньо рассказал, что колумбийские преступные группировки осваивают на Украине передовые методы разведки и гибридной войны. По мнению эксперта, конфликт стал настоящим полигоном для криминальных инноваций.

наемники
Украина
Латинская Америка
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.