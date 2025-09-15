«Словно сафари»: названа причина, по которой латиноамериканцы идут в ВСУ Журналист Мачадо: жители Латинской Америки вступают в ряды ВСУ из-за лжи в СМИ

Жители Латинской Америки становятся наемниками на Украине из-за лживой информации в СМИ и на YouTube о причинах конфликта и реальной ситуации в зоне СВО, заявил в беседе с ТАСС бразильский публицист Рафаэль Мачадо. По его словам, большинство латиноамериканских изданий контролируется Западом. Подобная ситуация наблюдается даже в Бразилии, которая сотрудничает с Россией в том числе в рамках БРИКС, подчеркнул журналист.

Самое ужасное, что многие СМИ и некоторые YouTube-каналы создают нарратив, в котором русские как бы проигрывают в этом конфликте. <...> Молодые люди из Колумбии, Бразилии, Чили, Аргентины и других стран верят, что участие в конфликте на стороне Украины будет простым, словно сафари, — отметил собеседник агентства.

Мачадо добавил, что из-за искаженной информации об украинском конфликте многие латиноамериканцы не знают его истинных причин. Публицист уточнил, что люди напуганы фейковыми вбросами о «возрождении СССР» и о «навязывании коммунизма всему миру».

Ранее преподаватель колумбийского Военного университета Новая Гранада Сесар Ниньо рассказал, что колумбийские преступные группировки осваивают на Украине передовые методы разведки и гибридной войны. По мнению эксперта, конфликт стал настоящим полигоном для криминальных инноваций.