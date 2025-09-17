Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 00:10

Экс-голкипера киевского «Динамо» отправили в ВСУ

Sportarena: футболиста Рудько отправили в ВСУ из-за намерений покинуть Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вратарь киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы. По информации издания Sportarena, 33-летний спортсмен уже направлен в один из учебных центров Вооруженных сил Украины для прохождения базовой военной подготовки.

Попытавшийся пересечь границу 33-летний игрок уже проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ, — указали в сообщении.

Инцидент произошел в рамках общей кампании по усилению мобилизационных мероприятий в стране. Рудько известен своими выступлениями за ряд украинских клубов, включая «Говерлу», «Металлист», «Шахтер» и «Черноморец», а также за кипрский «Пафос» и польский «Лех». На его счету два матча за молодежную сборную Украины.

Ранее сообщалось, что за последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1435 человек в зоне проведения специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, потери подразделений противника составили: в зоне ответственности группировки «Север» — до 185, «Запад» — более 230, «Южная» — до 260, «Центр» — до 445, «Восток» — свыше 255, «Днепр» — до 60 военнослужащих.

ВСУ
футболисты
мобилизация
