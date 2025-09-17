Экс-голкипера киевского «Динамо» отправили в ВСУ

Бывший вратарь киевского «Динамо» и молодежной сборной Украины Артур Рудько был задержан при попытке незаконного пересечения границы. По информации издания Sportarena, 33-летний спортсмен уже направлен в один из учебных центров Вооруженных сил Украины для прохождения базовой военной подготовки.

Инцидент произошел в рамках общей кампании по усилению мобилизационных мероприятий в стране. Рудько известен своими выступлениями за ряд украинских клубов, включая «Говерлу», «Металлист», «Шахтер» и «Черноморец», а также за кипрский «Пафос» и польский «Лех». На его счету два матча за молодежную сборную Украины.

