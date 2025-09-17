Названа истинная причина провокации с дронами в Польше Мирошник: провокация с дронами поможет Польше и Украине затянуть конфликт с РФ

Российская сторона считает инцидент с беспилотниками в Польше спланированной провокацией, заявил газете «Известия» посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его мнению, подобные действия выгодны украинским властям, которые добиваются дальнейшей эскалации и срыва любых мирных инициатив.

Дипломат также не исключил заинтересованность Польши, которая может рассчитывать на увеличение военной и финансовой помощи. С большой долей вероятности можно допустить, что этот инцидент является частью стратегии Запада, направленной на максимальное продление боевых действий и недопущение их дипломатического урегулирования.

Возможно, отчасти и польский, который рассчитывает выманить больше денег, внимания, вооружения на территории как Польши, так и Украины, — указал он.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью британской газете Guardian заявил, что беспилотники, сбитые над территорией страны 10 сентября, не были оснащены взрывчаткой. Однако он высказал предположение, что Россия таким образом «пыталась проверить» реакцию НАТО.