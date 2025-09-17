Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 03:16

Переулок в Пермском крае получил название в честь басиста Nirvana

Переулок в честь басиста Nirvana Новоселича появился в одном из СНТ под Пермью

Фото: ImageSpace/ZUMAPRESS.com/Global look Press

В Добрянском округе Пермского края появился переулок, названный в честь басиста легендарной американской группы Nirvana Криста Новоселича. Новый годоним уже отмечен на картах в онлайн-сервисах, пишет URA.RU.

Это не первый случай, когда участник культового гранж-коллектива удостаивается такой чести в российском регионе. Инициатива присвоения названия исходила от жителей садового товарищества «Радуга», которые приняли решение путем общего голосования.

Широкий общественный резонанс до этого вызвало решение назвать улицу в честь лидера Nirvana Курта Кобейна. Наречь ее таким именем решили сами жители СНТ.

Однако власти округа, после того как новость стала достоянием общественности, выразили возмущение, посчитав фигуру Кобейна недостойным примером для подражания. В ответ на это был предложен альтернативный вариант — назвать улицу именем солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовывать Санкт-Петербург в Ленинград в памятные дни. Эту идею осудил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что в день блокады Ленинграда не стоит хайповать на истории города.

Nirvana
улицы
Пермский край
названия
