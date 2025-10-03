Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 12:43

«Голый младенец» проиграл Nirvana суд по делу о детской порнографии

Судья в США не признал детской порнографией обложку Nirvana с голым младенцем

Дэйв Грол, Курт Кобейн, Крис Новоселич — интервью по случаю европейского релиза альбома NEVERMIND группы Nirvana , 1991 год Дэйв Грол, Курт Кобейн, Крис Новоселич — интервью по случаю европейского релиза альбома NEVERMIND группы Nirvana , 1991 год Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральный суд в США отклонил иск Спенсера Элдена, обвинявшего группу Nirvana в сексуальной эксплуатации, сообщает The Guardian. Речь шла об использовании его фотографии в младенчестве на обложке альбома Nevermind 1991 года.

Судья решил, что изображение Элдена нельзя признать детской порнографией. По его словам, ни одно разумное жюри не сочло бы обложку нарушающей закон.

В иске фигурировали бывшие участники группы Дэйв Грол и Крис Новоселич, вдова Курта Кобейна Кортни Лав, а также фотограф Кирк Уэддл. Элден впервые подал жалобу в 2021 году, заявив о нанесении ему постоянного вреда. В 2022-м суд закрыл дело из-за истечения срока давности, но позже апелляция возобновила рассмотрение.

На обложке изображен голый младенец, плывущий за долларом, насаженным на крючок. Суд окончательно признал, что фотография не носит порнографического характера и сравнима с семейными снимками.

