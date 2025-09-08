«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга Депутат Милонов призвал не хайповать на Петербурге в день блокады Ленинграда

В день блокады Ленинграда не стоит хайповать на истории города, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя идею лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова временно возвращать Санкт-Петербургу прежнее название в памятные дни. По его словам, этот вопрос точно не стоит на повестке дня.

Я в Петербурге родился и живу, и, надеюсь, помру здесь. Давно уже стало привычным называть город Санкт-Петербургом. Никого это не коробит. Применительно ко времени блокады есть историческое второе имя — город-герой Ленинград. Сергей Михайлович Миронов, поскольку уехал из Петербурга, уже не живет жизнью простого петербуржца. Этот вопрос точно не стоит на повестке дня. И в день трагедии, когда все петербуржцы и ленинградцы вспоминают начало блокады, хайповать на этом точно не стоит, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что Миронову стоит сделать более конструктивное и содержательное предложение касательно жизни Петербурга. По словам Милонова, интересные и толковые идеи он обязательно рассмотрит.

Ранее Миронов предложил временно возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград в памятные дни. Инициатива предполагает использование исторического названия девять раз в году в дни важнейших исторических событий. Депутат напомнил, что 8 сентября 1941 года нацистские войска и их союзники сомкнули кольцо блокады вокруг города.