Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 14:27

Миронов захотел увидеть Ленинград вместо Петербурга

Миронов предложил девять дней в году называть Петербург Ленинградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил временно возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград в памятные дни. Инициатива предполагает использование исторического названия девять раз в году в дни важнейших исторических событий.

Политик напомнил о подвиге ленинградцев, бойцов Красной армии и моряков-балтийцев, отметив, что 8 сентября 1941 года нацистские войска и их союзники сомкнули кольцо блокады вокруг города. Он высказал мнение, что текущая практика использования указателей «Санкт-Петербург — город-герой Ленинград» является хорошим, но половинчатым и незавершенным решением.

Миронов предложил использовать пример Волгограда, который девять раз в году временно именуется Сталинградом. Он представил конкретный перечень дат, включающий, среди прочего, 18 января (прорыв блокады), 27 января (полное снятие блокады), 9 Мая (День Победы) и 8 сентября (начало блокады), 23 Февраля (День защитника Отечества), 22 июня (День памяти и скорби).

Надеюсь, что мои земляки, депутаты Законодательного собрания поддержат это предложение и примут решение, которое, по моему глубокому убеждению, станет искренним свидетельством уважения к подвигу наших предков, — заключил Миронов.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что виновники блокады Ленинграда намерены стереть из истории свои злодеяния. Они хотят избежать ассоциаций с их современной политикой. По его словам, речь идет не только о ФРГ, которая «кощунственно открещивается» от признания блокады Ленинграда как преступления против человечности.

Россия
Cанкт-Петербург
Ленинград
Сергей Миронов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какой период времени России хватит запасов нефти
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.