Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил временно возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград в памятные дни. Инициатива предполагает использование исторического названия девять раз в году в дни важнейших исторических событий.

Политик напомнил о подвиге ленинградцев, бойцов Красной армии и моряков-балтийцев, отметив, что 8 сентября 1941 года нацистские войска и их союзники сомкнули кольцо блокады вокруг города. Он высказал мнение, что текущая практика использования указателей «Санкт-Петербург — город-герой Ленинград» является хорошим, но половинчатым и незавершенным решением.

Миронов предложил использовать пример Волгограда, который девять раз в году временно именуется Сталинградом. Он представил конкретный перечень дат, включающий, среди прочего, 18 января (прорыв блокады), 27 января (полное снятие блокады), 9 Мая (День Победы) и 8 сентября (начало блокады), 23 Февраля (День защитника Отечества), 22 июня (День памяти и скорби).

Надеюсь, что мои земляки, депутаты Законодательного собрания поддержат это предложение и примут решение, которое, по моему глубокому убеждению, станет искренним свидетельством уважения к подвигу наших предков, — заключил Миронов.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что виновники блокады Ленинграда намерены стереть из истории свои злодеяния. Они хотят избежать ассоциаций с их современной политикой. По его словам, речь идет не только о ФРГ, которая «кощунственно открещивается» от признания блокады Ленинграда как преступления против человечности.