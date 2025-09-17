Двухлетняя девочка попала в «расстрельный» список Украины

Двухлетняя гражданка России была внесена в украинскую базу данных «Миротворец», признанную в РФ экстремистской и заблокированную. Как установило РИА Новости в ходе изучения содержимого сайта, речь идет о девочке по имени Эмилия, которая родилась в январе 2023 года.

Она была включена в список из-за якобы «сознательного нарушения украинской границы». Это не первый случай, когда в базу «Миротворца» попадают несовершеннолетние граждане с публикацией их персональных данных.

В списках ресурса регулярно также появляется информация о журналистах, включая иностранных корреспондентов, российских деятелей культуры и гражданах различных государств. Все они, по мнению украинской стороны, «подлежат ликвидации».

До этого сообщалось, что маленьких детей начали массово вносить в базу сайта «Миротворец». Это может быть связано с поездками несовершеннолетних в Донецкую Народную Республику. При этом вместе с детьми в базу «Миротворца», как правило, добавляют их родителей и других близких родственников.

Один из последних случаев касается четверых детей в возрасте шести, восьми и 12 лет. Отмечается, что в разные годы несовершеннолетние ездили с родителями в ДНР и ЛНР.