Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 03:22

Россиянам рассказали о пользе комбинированных прививок

Роспотребнадзор предложил прививаться от гриппа и пневмококка одновременно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россиянам будет полезно делать прививки от гриппа и пневмококка одновременно, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Такой подход значительно усиливает защиту организма и снижает риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями.

Важно отметить, что вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции можно проводить одновременно. Эта стратегия позволяет усилить противоинфекционную защиту, минимизировать риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями,уточнила эксперт.

Плоскирева пояснила, что пневмококк — опасная бактерия, передающаяся воздушно-капельным путем. Основная схема вакцинации от этой инфекции, включенной в Национальный календарь прививок, проводится детям на первом году жизни. Однако прививаться можно и позже — детям от 2 до 5 лет и взрослым из групп риска.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в России резко выросло число заболевших ОРВИ — на 63,8%, заразились более 696 тысяч человек. Среди школьников количество заболевших увеличилось вдвое. В Роспотребнадзоре связывают это с окончанием отпускного сезона и возвращением детей в учебные коллективы.

Роспотребнадзор
прививки
грипп
пневмония
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трогал там, где нельзя: в Петербурге педофил работал в пансионе для девочек
Раскрыто, что нужно срочно сделать в случае передачи данных мошенникам
Учебный год: инструкция по выживанию для родителей
В Госдуме приняли новую меру социальной защиты ветеранов СВО
Англичане захотели вымарать имя Льва Яшина
Путин распорядился отметить 300-летие известной императрицы
Общежитие в российском городе охватило пламя
«Настоящая легенда»: в «Динамо» поздравили Овечкина с юбилеем
Тактильная честность: почему ощущение ткани важнее картинки
Осень-зима без набора веса: как сохранить фигуру к Новому году?
Четырехдневка в России: когда введут, кто перейдет первым, что с зарплатами
Россия несет потери в одной сфере из-за ударов БПЛА
Названы две самые главные уловки, которые применяют мошенники
Новая «Прямая линия с Владимиром Путиным»: когда состоится, что известно
В Петербург прибыл арахис с переносчиком опасной инфекции
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
Одна из стран СНГ решила назвать свой город в честь богатыря
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.