Россиянам рассказали о пользе комбинированных прививок Роспотребнадзор предложил прививаться от гриппа и пневмококка одновременно

Россиянам будет полезно делать прививки от гриппа и пневмококка одновременно, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Такой подход значительно усиливает защиту организма и снижает риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями.

Важно отметить, что вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции можно проводить одновременно. Эта стратегия позволяет усилить противоинфекционную защиту, минимизировать риск заражения тяжелыми респираторными инфекциями, — уточнила эксперт.

Плоскирева пояснила, что пневмококк — опасная бактерия, передающаяся воздушно-капельным путем. Основная схема вакцинации от этой инфекции, включенной в Национальный календарь прививок, проводится детям на первом году жизни. Однако прививаться можно и позже — детям от 2 до 5 лет и взрослым из групп риска.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю в России резко выросло число заболевших ОРВИ — на 63,8%, заразились более 696 тысяч человек. Среди школьников количество заболевших увеличилось вдвое. В Роспотребнадзоре связывают это с окончанием отпускного сезона и возвращением детей в учебные коллективы.