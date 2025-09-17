Экс-боец ВСУ рассказал, как решился перейти на сторону России РИАН: экс-боец ВСУ узнал из TikTok о добровольцах, воюющих на стороне России

Бывший украинский военнослужащий принял решение перейти на сторону России, узнав о добровольческих отрядах из соцсетей, передает РИА Новости. Он заявил агентству, что причиной стало командование ВСУ, которое бесцельно отправляло его подразделение на верную гибель.

Еще будучи в рядах ВСУ, солдат узнал о подразделениях, воюющих совместно с российской армией. Осознав, что на Украине его используют как «расходный материал», он принял решение сдаться в плен и впоследствии присоединился к добровольцам. Первую информацию он получил через TikTok.

Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка. Я взял их на заметку, мало ли что, — признался мужчина.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях все чаще изъявляют желание сложить оружие. Они регулярно запрашивают российских бойцов о специальных коридорах для безопасной сдачи в плен. Основным препятствием для этого становятся атаки украинских дронов. Инициатива исходит в основном от рядового состава обычных бригад, а не подразделений элитного уровня.