Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 02:34

Экс-боец ВСУ рассказал, как решился перейти на сторону России

РИАН: экс-боец ВСУ узнал из TikTok о добровольцах, воюющих на стороне России

Фото: pixabay.com

Бывший украинский военнослужащий принял решение перейти на сторону России, узнав о добровольческих отрядах из соцсетей, передает РИА Новости. Он заявил агентству, что причиной стало командование ВСУ, которое бесцельно отправляло его подразделение на верную гибель.

Еще будучи в рядах ВСУ, солдат узнал о подразделениях, воюющих совместно с российской армией. Осознав, что на Украине его используют как «расходный материал», он принял решение сдаться в плен и впоследствии присоединился к добровольцам. Первую информацию он получил через TikTok.

Открываешь ссылку — там ролики с их стороны: тренировки, подготовка. Я взял их на заметку, мало ли что, — признался мужчина.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях все чаще изъявляют желание сложить оружие. Они регулярно запрашивают российских бойцов о специальных коридорах для безопасной сдачи в плен. Основным препятствием для этого становятся атаки украинских дронов. Инициатива исходит в основном от рядового состава обычных бригад, а не подразделений элитного уровня.

соцсети
ВСУ
TikTok
военнопленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.