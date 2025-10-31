В России могут ввести ответственность за популяризацию зацепинга Депутат Милонов предложил ввести ответственность за пропаганду зацепинга

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести административную и уголовную ответственность для тех, кто пропагандирует зацепинг, пишет «Парламентская газета». Он отметил, что наказывать самих зацеперов, которые преимущественно несовершеннолетние, бессмысленно.

Следует обратить внимание на тех, кто это движение популяризирует. На создателей и администраторов тематических сообществ в соцсетях. Для них стоит ввести ответственность — административную и, возможно, уголовную, поскольку эти люди в основном уже совершеннолетние и осознающие меру своей вины и тяжесть совершенных проступков, — отметил Милонов.

По словам парламентария, необходимо также ввести определенные требования к платформам, где появляются подобные сообщества. В частности, их нужно обязать оперативно удалять потенциально опасный контент, а его авторов — блокировать.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала приравнять зацепинг к экстремистскому движению из-за распространения в интернете ресурсов, предлагающих детям участвовать в этой деятельности. Она указала, что с начала года в регионе погибли 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а детей не останавливает даже гибель друзей.