Промежуточный отчет крушения Ан-24 появился в Сети МАК выложил промежуточный отчет крушения Ан-24 под Тындой в июле 2025 года

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал промежуточные результаты расследования авиационного происшествия с самолетом Ан-24, произошедшего в районе Тынды в июле 2025 года. Документ содержит фактическую информацию, полученную комиссией на текущем этапе работы.

Публикация отчета осуществлена в соответствии с российскими правилами расследования авиапроисшествий и международными нормами ИКАО. Комиссия продолжает комплексную работу по сбору и анализу информации, включая оценку подготовки экипажа, анализ его действий в аварийной ситуации и проверку работоспособности систем воздушного судна.

По завершении всех необходимых процедур и исследований будет подготовлен окончательный отчет, содержащий полные выводы и рекомендации по предотвращению подобных инцидентов. Комиссия привлекает всех необходимых экспертов и специалистов в области авиационной безопасности.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что пилоты разбившегося в Амурской области самолета Ан-24 могли перепутать высоту и лететь на 600 метров ниже необходимого, что и обернулось трагедией. По информации источника, к такому выводу пришли специалисты. В материале сказано, что экипаж во время посадки обращал внимание на давление по системе QNH — над уровнем моря, при этом высота по картам захода была по системе QFE.