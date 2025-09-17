Воровавшая деньги для ВСУ волонтер отправилась на службу ТАСС: забиравшая со сборов для ВСУ деньги украинка служит в полку БПЛА

Обвинявшаяся в хищении средств, собранных для украинской армии, волонтер Анна Архипова в настоящее время проходит службу в составе ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Она занимает должность командира отделения в 14-м полку беспилотных систем, которое участвует в атаках на гражданские объекты приграничных российских регионов.

По данным источника, в начале специальной военной операции Архипова (позывной Цунами) совместно со своим коллегой Владиславом Гранецким-Стафийчуком (позывной Содр) присваивала средства, собранные для военных нужд ВСУ. При этом, как отмечает собеседник агентства, Архипова появилась в украинском списке «Форбс 30 до 30».

Сейчас Архипова проходит службу в должности командира отделения 14-го полка БПС, который ежедневно атакует гражданские объекты в Белгородской, Курской, Брянской и других областях России, — указано в сообщении.

