16 сентября 2025 в 19:10

В Запорожье призвали мировое сообщество осудить «ядерный терроризм Киева»

Депутат Кувачев: мировое сообщество должно осудить обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ

Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Международное сообщество должно дать объективную оценку обстрелам Запорожской АЭС со стороны ВСУ, выразив протест и осудив акты ядерного терроризма, заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев в комментарии ТАСС. Он подчеркнул, что молчание международных организаций лишь поощряет новые преступления со стороны Киева.

От лица жителей Энергодара и всего Запорожского края мы выражаем решительный протест и надеемся, что в этот раз мировое сообщество даст объективную оценку и решительно осудит эти акты ядерного терроризма со стороны Украины. Молчание международных организаций будет лишь поощрять неонацистов на новые преступления, — сказал парламентарий.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины обстреляли район вблизи топливных хранилищ станции. Она отметила, что эта энергия критически важна для охлаждения реакторов. Уже пять месяцев ЗАЭС функционирует только за счет одной линии внешнего электроснабжения, подчеркнула Яшина. Если она выйдет из строя, станции понадобится топливо. По ее словам, дизельные генераторы являются последним средством защиты атомного объекта.

Запорожье
ВСУ
ЗАЭС
обстрелы
депутаты
