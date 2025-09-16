Руководство ЗАЭС раскрыло цель украинского артобстрела

Вооруженные силы Украины, совершившие артиллерийский обстрел района рядом с топливными складами Запорожской атомной электростанции, попытались лишить объект резервного источника энергии, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, энергия необходима для охлаждения реакторов.

Главная угроза не сам пожар, а потеря последнего резервного питания для систем охлаждения реакторов. Это топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов, — объяснила Яшина.

Она добавила, что ЗАЭС уже пятый месяц обеспечена единственной линией внешнего энергоснабжения. В случае ее отключения станции потребуется топливо. Яшина подчеркнула, что генераторы — это последний рубеж защиты атомного объекта.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили, что украинские войска совершили артиллерийский обстрел района, где расположены топливные склады станции. В результате начался пожар, очаг которого находится в 400 метрах от резервуаров с дизельным топливом. В настоящее время угроза отсутствует, радиационный фон на станции находится в пределах нормы.