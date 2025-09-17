Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 01:30

Жительница Владивостока родила настоящего богатыря

Пятикилограммовый ребенок появился на свет в перинатальном центре Владивостока

Фото: Sergey Voronin/Global Look Press

В перинатальном центре Владивостока зафиксирован необычный случай рождения ребенка с рекордными антропометрическими показателями. Россиянка родила мальчика весом 5090 граммов и ростом 57 сантиметров, сообщил Telegram-канал Svodka25 со ссылкой на данные медицинского учреждения.

Роды произошли 7 сентября без медицинского вмешательства — женщина самостоятельно справилась с естественным процессом рождения крупного ребенка. Медицинская бригада провела только все подготовительные процедуры.

Врачи не помогали матери — она самостоятельно прошла естественные роды. Бригада медиков провела все необходимые подготовительные меры, однако дальше женщина смогла сделать все сама, — отмечается в сообщении.

Новорожденный стал третьим ребенком в уссурийской семье. Роды прошли без осложнений, и обе стороны чувствуют себя хорошо. Мать и ребенок были выписаны из перинатального центра в установленные сроки.

Ранее сообщалось, что близняшки с одной плацентой родились в Рязанском перинатальном центре. Так называемая монохориальная моноамниотическая двойня рождается крайне редко. Этот вариант многоплодной беременности отличается не просто общей плацентой у новорожденных. При ней оба ребенка находятся в одном плодном пузыре. Вероятность такой беременности достигает около 1% от всех многоплодных случаев.

Владивосток
роды
дети
вес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.