Жительница Владивостока родила настоящего богатыря

В перинатальном центре Владивостока зафиксирован необычный случай рождения ребенка с рекордными антропометрическими показателями. Россиянка родила мальчика весом 5090 граммов и ростом 57 сантиметров, сообщил Telegram-канал Svodka25 со ссылкой на данные медицинского учреждения.

Роды произошли 7 сентября без медицинского вмешательства — женщина самостоятельно справилась с естественным процессом рождения крупного ребенка. Медицинская бригада провела только все подготовительные процедуры.

Новорожденный стал третьим ребенком в уссурийской семье. Роды прошли без осложнений, и обе стороны чувствуют себя хорошо. Мать и ребенок были выписаны из перинатального центра в установленные сроки.

