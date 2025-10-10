Купянск, Северск, Ямполь: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 10 октября? Что происходит у Выемки, Владимировки, Дроновки, Дерилово, Ивановки, Купянска, Красного Лимана, Мирнограда, Новониколаевки, Новоселовки, Новогригоровки, Октябрьского, Полтавки, Панковки, Плещеевки, Покровска, Предтечино, Родинского, Северска, Удачного, Успеновки, Федоровки, Харькова, Шахтерска и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются в Полтавке, есть тактические успехи. Также, как пишет канал, продолжаются бои в районе Успеновки, а у Новогригоровки войска РФ расширяют зону контроля.

«На Покровском направлении ВС РФ закрепляются на территории шахты Покровск, ведут бои за Новониколаевку, заходят в Родинское. На Добропольском участке есть успехи во Владимировке, идут бои за Новое Шахово. Войска РФ занимают новые позиции юго-восточнее Золотого Колодезя. На Константиновском направлении после зачистки территории южнее Клебан-Быкского водохранилища ВС РФ продвигаются в районе Александро-Шультино, ведут бои у Плещеевки. На Краснолиманском направлении войска РФ продвигаются от Среднего в сторону Коровьего Яра, а также в районе Ставок и Заречного. На Северском направлении противник перебрасывает резервы в Ямполь. Харьковский фронт. Войска РФ расширяют контроль в Купянске. Идут бои в районе Кондрашовки», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Северском направлении южнее и восточнее Выемки российские войска заняли участок площадью до 11 километров, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Купянске продолжается штурм городской застройки. Сообщали об успехе наших в центральном квартале и продвижении ВС России южнее по Студенческой улице. На Добропольском выступе передовые подразделения ВС России действуют в районе населенного пункта Золотой Колодезь и в населенном пункте Вольное. На Покровском (Красноармейском) направлении, пытаясь замедлить продвижение ВС России, противник подорвал участок аммиакопровода „Тольятти-Одесса“ рядом с Русиным Яром. На Днепропетровском направлении идут бои в районе Филии», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Купянском направлении продолжаются бои за город, где ВС РФ защищают центральную часть от групп ВСУ, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Нашим штурмовым группам удалось перекрыть основную трассу снабжения ВСУ, что незамедлительно сказалось на противнике, теперь ВСУ используют для снабжения своих оставшихся войск роботизированную технику и дроны, на которые охотятся уже наши дроноводы и уничтожают ее, не давая врагу возможности обеспечить своих бойцов. В восточной части города ВКС РФ поразили подземный укрепленный пункт противника ФАБ-3000. Южнее в Осиново, которое является логистическим центром на рубеже, операторы БПЛА, авиация и артиллерия ВС РФ уничтожают переправы, бронетехнику и полевые склады, для недопущения переброски резервов и военных грузов на левобережье реки Оскол», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

