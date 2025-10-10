Наступление ВС РФ на Харьков 10 октября: сдача в плен, победа в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 10 октября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в пятницу, 10 октября: обстановка на фронте

«Купянский участок фронта. Продолжаются упорные бои в черте города. Погода испортилась: начался период дождей и осенней распутицы. Естественно, это вносит коррективы как в наши действия, так и ВСУ. В этих условиях из-за трудностей в логистике они стали активно применять роботизированные комплексы и крупные сельскохозяйственные дроны для снабжения своих подразделений, которые еще обороняют город, а также операторов дронов. Дефицит снабжения ВСУ носит критический характер. Это отмечают и украинские СМИ», — передает военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, российские подразделения «Запада» расширяют зоны контроля вокруг Купянска (Кучеровка, Петропавловка, Шпаковская, Новоселовка).

«По сообщениям с мест, от полного, уверенного окружения Купянска штурмующих отделяет 300 метров, так называемая горловина, по которой еще противник пытается снабжать свои обороняющиеся подразделения. Некоторые ресурсы пишут, что поднят флаг Российской Федерации над администрацией Купянска в центре города. Я бы не стал торопиться с такими выводами. Будем ждать официальных подтверждений от главного источника — МО РФ. Украинские солдаты стали чаще сдаваться в плен. В первую очередь бойцы 116-й бригады ВСУ и остатки бригады Национальной гвардии Украины „Кара-Даг“ (за неделю минимум три случая, сдавались по 5–10 человек). Еще не массово, но при первой возможности сдаются. В связи с этим есть интересные официальные данные прокуратуры Украины. Только за первую половину 2025 года на территории Украины зафиксировано: 160 диверсий, в том числе против ВСУ, 167 случаев оказания содействия России, 553 случая перехода на сторону России, 1012 случаев добровольного сотрудничества с российской армией», — отметил аналитик.

Алехин также рассказал, что у Волчанска, Липцев, Казачьи Лопани продолжаются позиционные бои.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Особенно на левом берегу реки Волчьей. Там фактически уже перерезано снабжение остатков двух бригад ВСУ, которые еще держат оборону. Подпитка идет со стороны Чугуева и н. п. Печенеги. В Липцах наши штурмовые подразделения группировки „Север“ продолжают действовать с двух сторон Травянского водохранилища по направлению к высотам вокруг Липцев. Там ВСУ обороняются. Огневые средства поражения российской армии продолжают наносить удары как по линии боевого соприкосновения, так и по тыловым базам противника в Харьковской области», — добавил эксперт.

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях продолжаются ожесточенные бои.

«Продолжается продвижение „северян“ на Хатненском участке при поддержке артиллерии, ТОС и авиации. Противник активных действий не предпринимал и по-прежнему ведет оборонительные бои. В лесу западнее Синельниково „Воины Севера“ продвинулись на 350 метров и заняли один вражеский опорный пункт. В Волчанске наши штурмовики с тяжелыми боями продвинулись на левом берегу реки Волчьей, зачистив порядка 25 зданий, и на востоке города в районе Тихого, заняв две огневые позиции врага. Общее продвижение составило до 400 метров», — отметили авторы канала.

По их данным, в районе Волчанска ударом высокоточного оружия уничтожен экипаж БПЛА взвода разведки и корректировки роты ударных беспилотных авиационных комплексов вместе с командиром.

«Расчет осуществлял террористические атаки по мирному населению и гражданской инфраструктуре Белгородской области. На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовые группы „северян“ продвинулись на 700 м. Ударами российской авиации и ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожены скопления живой силы и техники противника в районах Двуречанского, Чугуновки и Бологовки. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчеты БПЛА „северян“ наносили удары по пунктам дислокации и управления БПЛА ВСУ в Липцах», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

