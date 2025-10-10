Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 12:10

Женщина с раком четвертой стадии предупредила о скрытых симптомах

Американка с онкологией принимала усталость и потливость за норму до слов врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США 45-летняя жительница Техаса Джессика Фаррингтон долгое время списывала свое состоянии на бытовые причины, пока ей не диагностировали фолликулярную неходжкинскую лимфому на четвертой стадии, сообщает People. Женщина рассказала о неочевидных симптомах, которые она изначально приняла за менее опасные состояния.

Мое тело зашептало задолго до того, как закричало. Я продолжала отмахиваться, убеждая себя, что это стресс, недостаток сна или просто «нормальная жизнь». Но на самом деле эти шепоты были попыткой моего тела сказать мне что-то более важное, — рассказала она.

К ранним признакам болезни Джессика отнесла усталость, которую считала последствиями материнства, также ночную потливость, списанную на гормоны, зуд кожи и увеличение лимфатических узлов, которые, как она надеялась, должны были пройти сами. Она обратилась к врачу лишь, когда обнаружила твердую шишку размером с горошину в подмышечной впадине.

После проведенных маммографии, УЗИ и биопсии был поставлен диагноз — фолликулярная лимфома. Это медленно прогрессирующий рак, который может поражать лимфатические узлы, костный мозг и другие органы. К его симптомам также относятся лихорадка, озноб, потеря веса без известной причины и безболезненный отек в области шеи, подмышек или паха.

Ранее сообщалось, что ректор Сеченовского университета Пётр Глыбочко назвал раннюю диагностику онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний ключевым условием для увеличения продолжительности жизни до 120 лет. По его словам, основа долголетия закладывается в 30-50 лет через профилактику, регулярный мониторинг здоровья и персонализированный подход к образу жизни.

онкология
симптомы
диагнозы
США
