Онколог разнес необычную идею американских коллег по лечению рака

В теории обезболивающие действительно могут быть оружием против рака, но пока об этом говорить преждевременно, сообщил NEWS.ru онколог Михаил Ласков, комментируя исследование ученых из США. По его словам, большая часть подобных выводов «разбивается» о дальнейшие исследования. Врач отметил, что если бы болеутоляющие лечили рак, это давно заметили бы.

Это, может быть, в теории возможно, но пока об этом говорить преждевременно. Таких новостей — тысячи за год. И 99,9% из них разбиваются о дальнейшие исследования. При остеосаркоме часто бывают боли, люди едят обезболивающие. Но если бы от них был эффект, уже давно бы все это заметили, описали, — сказал Ласков.

Он добавил, что так как противоопухолевый эффект бупивакаина и римегепанта еще не изучен до конца, говорить о схемах приема этих лекарств для лечения онкологии тоже рано.

Ранее врач Ольга Отдельнова заявила, что онкология — это не приговор, с этим диагнозом можно прожить достаточно долго. Пациенты, у которых за пять лет после диагностирования рака не было рецидивов, имеют немалые шансы встретить старость, уточнила специалист. Врач добавила, что в онкологии нет универсального срока реабилитации. На процесс восстановления и продолжительность жизни влияют стадия и вид рака, проведенное лечение и индивидуальные особенности пациента.