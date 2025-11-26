День матери
26 ноября 2025 в 12:39

«Отказались выходить на позиции»: ВСУ устроили бунт под Харьковом

Батальон 72-й бригады ВСУ отказался выходить на позиции в Харьковской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Global Look Press
Украинские военнослужащие отказались выполнять приказ командования и выходить на позиции в Харьковской области, заявил в беседе с ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о пехотном батальоне 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая находится на восстановлении потерь под Харьковом.

Выполнили приказ вышестоящего командования только подразделения БПЛА. Пехотные батальоны отказались выходить на позиции, — подчеркнул собеседник агентства.

Сейчас в подразделении работает военная полиция. При этом, по данным источника, воюющие на этом участке фронта украинские солдаты деморализованы и массово сдаются в плен. Некоторые из них пытаются ускользнуть, притворяясь мирными жителями.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что потенциал ВСУ был полностью утрачен в результате неудачных авантюр. Он уточнил, что украинские бойцы не имеют никаких шансов на успех в попытках противостоять ВС РФ на территории ДНР.

До этого стало известно, что в Харьковской области российские войска ликвидировали командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ Михаила Кучеренко, который имел звание подполковника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
Харьковская область
Украина
военнослужащие
