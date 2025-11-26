День матери
26 ноября 2025 в 12:42

Крымчанка нашла на берегу моря бутылку с необычным посланием

Жительница Поповки в Крыму нашла на берегу моря бутылку с посланием на турецком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница села Поповка в Сакском районе Крыма Евгения Стельмахова обнаружила на берегу моря бутылку с посланием на турецком языке, пишет РИА Новости. Теперь она намерена разыскать автора сообщения. Женщина работает инженером по охране окружающей среды в природном парке «Ойбурский» на западном побережье Крыма.

При уборке побережья неожиданно наткнулась на удивительную находку — маленькую бутылочку, не больше 10 сантиметров. <...> Такой случай один на миллион и думала, что со мной никогда ничего подобного не произойдет, — поделилась она.

Стельмахова предполагает, что бутылка приплыла из Турции, преодолев Черное море. Друзья помогли женщине с переводом. Послание оказалось на турецком языке. Бумага не обычная, не офисная, очень похожа на акварельную, плотная. Записка датирована 1 сентября, однако определить год отправки и личность отправителя пока не удалось.

Крымчанка назвала текст эмоциональным и трогательном. По словам Стельмаховой, в нем звучат пожелания счастья, мира, любви, благословения, красоты, здоровья и помощи божьей. В записке также нарисованы сердце и три семерки как символ удачи.

Ранее художник из Тасмании нашел письмо 1903 года в бутылке, спрятанной в стене маяка Кейп-Бруни. Обнаружил ее Брайан Берфорд во время работ по техобслуживанию сооружения.

